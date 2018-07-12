Pálpebras Saradas: Confira a novidade que vai te dar um novo olhar

As pálpebras também merecem atenção especial Crédito: Divulgação

Os exageros na busca da juventude eterna chegaram ao extremo e, agora, inicia-se um movimento no sentido contrário. As rotinas de cuidados estão se tornando cada vez mais naturais, levando ao pé da letra a frase menos é mais. Muitos tratamentos já se adequaram a essa realidade, e a novidade da vez é a malhação de pálpebras.

A fisioterapeuta gerontóloga e especialista no assunto, Ana Caroline Lobo garante que é possível até mesmo prevenir doenças com o que ela chama de "musculação para as pálpebras".

Os exercícios para a musculatura dos olhos já existiam, mas eram utilizados apenas de maneira terapêutica. "Com a realização de novos estudos observamos também o benefício dos exercícios para prevenção e fortalecimento da região dos olhos e, a partir daí, eles começaram a ser usados para finalidades estéticas", explicou Ana Caroline.

Com essa malhação é possível prevenir, fortalecer e melhorar a musculatura ao redor dos olhos. "Os exercícios promovem melhor elasticidade, maior vascularização da área e ainda melhoram o aspecto da pele", esclareceu a fisioterapeuta.

Por conta de todos esse benefícios, esse tipo de exercícios também pode melhorar e prevenir a ptose - queda da pálpebra superior - doença que atinge grande parte da população. "Com a malhação trazemos a atenção do corpo para a parte periférica dos olhos (a parte mais distante da pálpebra) e estimulamos essa região, deixando até o movimento de piscar mais leve, além de ser uma forma de melhorar a circulação sanguínea", explicou Ana Caroline. Os exercícios são simples e podem ser incluídos no dia-a-dia.

Confira:

1. Faça massagem nos cílios, sem encostar na pálpebra nem apertar os olhos, de dentro para fora e de fora para dentro.

2. Belisque a área das sobrancelhas para trazer mais circulação e vitalidade a essa região. "É importante que você não coloque os dedos dentro dos olhos nem os aperte. Apenas massageie em volta - nos músculos levantadores das pálpebras" esclareceu Ana Caroline.

3. Dê batidinhas com as pontas dos dedos logo abaixo da região das sobrancelhas. Bata com os dois dedos para fazer uma vibração. Segundo a fisioterapeuta, "Isso irá estimular a região do músculo levantador da pálpebra".

Outros exercícios podem ajudar quem tem  ou quer prevenir  a ptose:

1. Segure a base dos cílios levemente com os dedos, mas sem apertar os olhos. Apenas apoie seus dedos nos pelinhos para impedir que os olhos abram. Então, faça força para abrir as pálpebras e depois relaxe. Vá repetindo essa sequência, mas sem usar os músculos da sua testa, somente com a força da pálpebra.

2. Deixe as mãos paradas sobre a testa para impedir que ela se mova. Em seguida, pisque um olho de cada vez. Você também pode isolar a mandíbula segurando-a com as mãos. Assim evita que exercite esse músculo ao invés da pálpebra.