Paisagens de Vitória viram obras de arte para ambientes dacasa

A artista plástica Pamela Reis busca sempre um novo ângulo da cidade para retratar nas telas Crédito: Fernando Madeira

Na hora de decorar a casa ou o escritório, opções e estilos não faltam. Cidades turísticas de todo o mundo são retratadas por diversos artistas, e com Vitória não é diferente. Por meio de pinturas, fotografias, ilustrações e artesanatos, os cenários da ilha são os escolhidos da vez para trazer charme aos ambientes.

“Sou fã de toda a cidade”, declara o advogado Jamil Guilherme do Nascimento Júnior, que nasceu em Vitória e vive na ilha há 43 anos. “Nasci e cresci em Jardim Camburi mesmo. Sempre frequento a orla para lazer e prática de esportes. Para mim, o maior patrimônio paisagístico e turístico da cidade é a Orla de Camburi, que está muito bem cuidada”, conta.

Não por acaso, o capixaba encomendou uma pintura da vista para expor em sua sala-de-estar. “Adoro fotos e imortalizei o cenário no quadro de pintura em óleo sobre tela, baseado em uma foto que tirei de minha varanda. Divulguei no grupo de condomínio e foi um sucesso! Quem vem aqui em casa elogia, procura saber mais, e isso me orgulha muito”, revela ele.

A bela Orla de Camburi, pintada por Pamela, foi enfeitar a sala do administrador Jamil do Nascimento Crédito: Divulgação

Potencial

Quem fez o trabalho que decora a sala de Nascimento foi a artista capixaba Pamela Reis, de 32 anos. “Eu, como uma boa capixaba, amo minha cidade. Quando os clientes me pedem para pintar cenários daqui fico muito feliz! Vitória é linda, tem um potencial turístico enorme. Gosto de pintar não só os pontos turísticos mais conhecidos, mas também novos ângulos da ilha. Tento explorar essas diferentes belezas com meus alunos de pintura. A cidade tem muito a oferecer. Para quem é artista e para quem aprecia as coisas bonitas da vida, os cenários daqui têm um valor inestimável! É muito triste quando as pessoas acham que só o que é de fora é bonito”, comenta ela.

Pamela é formada em Artes Visuais, dá aulas de pintura e diz que fazer arte nunca foi realmente uma escolha, sempre foi uma tendência. “A arte está na minha vida desde sempre. Fui uma criança que desenhava muito e nunca parei. Desenhar não é só fazer algo bonito. Todo processo é importante para o crescimento e autoconhecimento da pessoa. A arte é muito mais do que o resultado final”.





Cenas da Capital, como a Ponte da Passagem (acima), a Ponte Florentino Avidos e a Terceira Ponte (abaixo), viraram obras de arte nas mãos de Rodrigo Dutra Crédito: Divulgação

“Capixabismo”

Para o artista capixaba Rodrigo Dutra, de 38 anos, desenhar também sempre foi uma facilidade e, apesar de formado em Administração, é autodidata em artes e hoje tem sua própria galeria, em Vitória. Há cerca de quinze anos Dutra participa de eventos de arte e decoração em vários estados do país, entre eles a Casa Cor, expondo as belezas da cultura local. “Sempre tento levar alguma representatividade do nosso Estado. Acho importante mostrar que temos bons artistas, mostrar nossas tendências de cor, de estilo. Temos mão de obra qualificada no Espírito Santo. Há uns anos percebi que a regionalidade era muito intensa em outros Estados, mas aqui não tínhamos nada muito forte”, diz.

Cenas da Capital, como a Ponte da Passagem (acima), a Ponte Florentino Avidos e a Terceira Ponte (abaixo), viraram obras de arte nas mãos de Rodrigo Dutra Crédito: Divulgação

Dutra tem um espaço dentro da Casa Cor Espírito Santo há dez anos. “Acho bacana poder mostrar nosso trabalho, nossa etnografia, nossas paisagens. Mostrar a panela de barro, a casaca, a ponte Florentino Avidos, a Pedra da Cebola. Comecei fazendo artes do Convento da Penha, de Vila Velha, e depois passei a valorizar Vitória. Às vezes aparecem clientes querendo decorar a casa com cenas de Nova Iorque, de Paris, mas eu sempre falo que temos lugares tão lindos! Nossas paisagens não deixam a desejar para nenhum lugar do mundo, então por que não aproveitar? As pessoas achavam que por ser local seria ruim ou de baixa qualidade, o que não é verdade. Precisamos valorizar o capixabismo, valorizar nossas paisagens, nossos pontos turísticos, nossa moda, nossa culinária. Precisamos entender que o capixaba tem características fortes e tem muito do que se orgulhar”, ressalta.





Apaixonado por Vitória, o designer Alex Furtado se inspirou na cultura da ilha para criar suas ilustrações, que fazem o maior sucesso Crédito: Divulgação

Download gratuito

O designer e ilustrador Alex Furtado, de 28 anos, nascido em Barra de São Francisco, no interior do Estado, veio morar em Vitória em 2009 e conta que também se apaixonou pela cidade. “Vim para estudar na universidade e me apaixonei. Aqui montei uma empresa com alguns colegas do curso de Design, chamada Locomotipo. Pensando no amor dos capixabas por Vitória, fizemos o projeto ‘Grande Vitorinha’, disponibilizando, em um site, para download gratuito, ilustrações da cultura da ilha. A fonte pode ser utilizada como a pessoa quiser! O Vitória Coworking, por exemplo, usou nosso trabalho para decorar o espaço no Morar Mais 2018, e ficou muito legal”, conta.





Cenários de Vitória dão cor e forma a diferentes objetos de decoração Crédito: Divulgação

Olhar estrangeiro

A artista plástica Andréa Barros é carioca, mas vive em Vitória desde 2001. Filha de mãe capixaba, hoje dedica-se profissionalmente às artes visuais que enaltecem a cultura e as belezas naturais do Estado e de Vitória. “Apesar de ter nascido no Rio de Janeiro e morado por anos em São Paulo, minha mãe amava essa cidade e nossos verões eram sempre nas praias de Camburi e de Guarapari. Acredito que esse sentimento nostálgico me trouxe um olhar poético e pictórico que retrato na minha arte”, relata.

Cenários de Vitória dão cor e forma a diferentes objetos de decoração, como este pufe Crédito: Divulgação