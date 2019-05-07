Os homens também causaram no Met Gala 2019, usando até salto alto

O tradicional Costume Institute Gala, famoso MET Gala, aconteceu no Metropolitan Museum of Art, em Nova York, na noite desta segunda-feira (6). E como já era esperado, diversos artistas e celebridades passaram - causaram - pelo tapete, que foi rosa e não vermelho, este ano.

O baile criado por Eleanor Lambert teve como tema de 2019 o ensaio "Camp: Notes On Fashion", de 1948, da escritora e ativista Susan Sontag, em que ela define o "camp" como o "amor pelo não-natural". Por isso, o conceito girou em torno de algo voltado para a ousadia e extravagância.

Lady Gaga, Serena Williams e Harry Styles foram os apresentadores da noite ao lado de Anna Wintour. A lista de convidados do baile reúne personalidades poderosas, como Jennifer Lopez, Katy Perry, Jared Leto, Priyanka Chopra e Nick Jonas, Lupita Nyong’o, entre outros já assíduos da festa como Kim Kardashian e Cardi B.

Porém, além das produções com trocas de roupa, muito brilho e makes coloridas das mulheres, os looks masculinos também chamaram muita atenção, Tanto que, na web, os comentários giraram em torno deles. Os mais ousados foram Harry Styles, Jared Leto, Billy Porter e Ezra Miller. Harry apostou em uma composição com salto alto, transparência e brincos; Jared levou sua própria cabeça, uma reprodução de cera, na mão; Billy chegou em uma “carruagem estilo Cleópatra” com um macacão dourado e uma asa de três metros de altura. E Ezra fez uma maquiagem que dava ilusão de vários olhos.

Confira os looks:

Harry Styles no MET Gala 2019 Crédito: Reprodução/ Instagram @hazza_queenn

O cantor Jared Leto no Met Gala 2019, em Nova York Crédito: Reprodução/Instagram @nohemi.maestre

Billy Porter no Met Gala 2019, em Nova York Crédito: Reprodução/Instagram @fashstylezz

O cantor Shawn Mendes no Met Gala 2019, em Nova York Crédito: Reprodução/Instagram @itsmendesomg

O cantor Maluma no Met Gala 2019, em Nova York Crédito: Reprodução/Instagram @marishten

Ezra Miller no MET Gala 2019 Crédito: Reprodução/ Instagram @visionman.tw

Ryan Murphy no MET Gala 2019 Crédito: Reprodução/ Instagram