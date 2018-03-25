Os dilemas e os mitos do filho único: casais optam por família menor

A maquiadora Jéssica Soreas dos Santos diz que se questiona todos os dias sobre ter outro filho Crédito: Fernando Madeira

"E o próximo? É para quando?", "Tadinho, você não vai dar um irmãozinho para ele?". As inconvenientes perguntas frequentemente disparadas para os pais de filhos únicos não estão nem perto de modificar uma tendência: a união familiar composta apenas por pai, mãe e um descendente.

A árvore geneológica mudou. Se em 1960 as famílias tinham mais de seis filhos, hoje a média é de dois por casal, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). E há muita gente optando em parar no primeiro.

Os mitos de que o filho sem irmãos é um ser solitário, mimado e antissocial ainda são bastante propagados. Entretanto, pais e especialistas desmistificam: essa personalidade não é regra, e depende dos ensinamentos que a criança vai receber em sua criação.

Miriampaula Vieira Endlith, de 36 anos, optou em ter apenas um filho, é mãe da adolescente Anna Lívia Endlith Lima, de 14 anos. Ela se preocupou com o bem-estar da filha no futuro depois de receber o "alerta" de uma prima de que Anna precisava ter um irmão para lhe fazer companhia.

"Tenho uma prima de minha idade que falava que era ruim ser filha única, e eu tive medo da minha filha crescer com o mesmo sentimento. Mesmo ela rodeada de primos e amigos eu não vi esse problema no crescimento dela. No início, surgiu essa preocupação, mas foi algo que eu vi que não era necessário, ter outro filho", contou Miriampaula, que diz que a filha é bem extrovertida e não apresentou dificuldades nas relações sociais.

Anna Lívia não concorda com os estereótipos de filho único. Ela diz que até gostaria de ter um irmão, mas acredita que isso não iria interferir na individualidade e na personalidade dela.

"Mesmo sendo filha única meus pais e avós nunca me mimaram. Não concordo com essas características porque tenho vários amigos. Não me sinto sozinha, mas queria um irmão. A casa seria mais animada", disse a adolescente.

Diferente de Miriampaula, a maquiadora Jéssica Soares dos Santos Oliveira, 27, mãe de Melissa Soares Sousa Oliveira, 5, afirma que, apesar de estimular a filha a ser independente, ainda se preocupa em ter outra criança para lhe fazer companhia.

"Acredito que um irmão seja uma base que ela possa contar quando precisar tomar alguma decisão importante, principalmente relacionado a nós pais", disse.

Após pressão social, Miriampaula pensou em ter outra criança para fazer companhia para a filha, mas desistiu Crédito: Ricardo Medeiros

SEM MODELO

De acordo com a psicóloga Kirlla Dornelas, os pais não devem ceder às pressões sociais, pois cada família tem autonomia para estabelecer as suas necessidades. "Os pais têm que pensar na importância da criança para aquela família. Buscar aquilo que é adequado para ela. Não existe um modelo de família, uma norma de ter mais de um filho", disse.

Para a psicóloga e doutora em Desenvolvimento Social Grace Rangel, existem crianças mimadas em famílias extensivas, e crianças muito sociáveis sendo filhos únicos. O que vai depender sempre é a atitude dos pais, o que inclui em não realizar todos os seus desejos, para que aprender que as coisas precisam ser conquistadas.

"Não pode colocar o filho numa bolha. Tem que passar por frustrações, fazer as coisas por si só. Ter rotina dentro de casa, ser responsável com as suas coisas de acordo com a idade. Os pais têm que promover a autonomia levando para brincar com outras crianças, não só viver no meio de adultos, no núcleo da família", aconselha Grace.





FAMOSOS QUE SÃO FILHOS ÚNICOS

O estereótipo de que o filho único é problemático surgiu em 1896 com o livro "Of Peculiar and Exceptional Children", traduzido para a língua portuguesa como "De Crianças Peculiares e Excepcionais", do psicólogo americano Granville Stanley Hall e influenciou diversos estudos.

Mas você imaginou Mahatma Gandhi, grande defensor da não violência, com essas características? Ou Jô Soares e Cazuza com dificuldades nas relações sociais? Podemos citar ainda outros nomes como a atriz Natalie Portman, Elvis Presley, Jean-Paul Sartre, Frank Sinatra, Charlize Theron. Todos são filhos únicos.

Famosos que são filhos únicos Crédito: Montagem - A Gazeta

MANUAL PARA OS PAIS

Impor limites

Os pais não devem realizar todos os desejos da criança.

Não dar as coisas de "mão beijada"

A criança precisa aprender que as coisas precisam ser conquistadas. Há momentos específicos para que ela possa ganhar determinadas coisas.

Não seja superprotetor

Quando os pais não querem que o filho sofra tentam resolver os problemas para eles, mesmo que já tenham capacidade de resolver sozinhos. Isso não faz bem para a criança e os adolescentes.

Criar responsabilidade

A criança tem que ser estimulada a ser responsável com as suas coisas, a começar dentro de casa com pequenas coisas, de acordo com a idade.

Promover Autonomia

A criança não deve viver só no meio de adultos e do núcleo familiar. Os pais precisam promover a autonomia e levá-la para brincar com outras crianças.

Expectativa

Não pode ser aquele pai que quer que a criança realize todos os seus sonhos. Ele é um só. Ter a noção que você vai criar seu filho para que ele passe por frustrações e situações que ele possa crescer.

Não ceder a pressões sociais

Os pais têm que pensar a importância da criança para aquela família e buscar aquilo que é adequado para ela. Não se deve ceder a pressão social de ter mais filhos.

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