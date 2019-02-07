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Dicas da Nanda

Os chinelos são os novos queridinhos das fashionistas

Conforto também é sinônimo de estilo, e os chinelos entraram na moda para ficar

Publicado em 

07 fev 2019 às 18:09

Publicado em 07 de Fevereiro de 2019 às 18:09

Os chinelos também viraram aposta fashion Crédito: @thestylestalkercom
Famosos no Brasil, além de muito amados mundo afora, os chinelos Havaianas são tendência no street style. Mas não pense que é na maneira “turista” de se vestir.
Estou falando de looks cheios de personalidade e muito estilo, usados pelas meninas mais descoladas do mundo todo nas semanas de moda.
Os chinelos também são aposta fashion Crédito: thestylestalkercom
Vestidos longos de seda, saias midi, mix de estampas, animal print, e por aí vai... Essas são algumas das tendências usadas com o nosso chinelo amado.
Os chinelos também são aposta fashion Crédito: thestylestalkercom
O estilo das produções é totalmente relax e divertido, e prova que o acessório pode caminhar de mãos dadas com peças mais chiques e imponentes.
Eu amei!

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