'Onde houver dúvidas que se leve a fé' . Leia o texto de Manoel Rocha

Fé na vida Crédito: Unsplash

A fé remove montanhas!

A fé é uma crença religiosa ou nem sempre tem a ver com religião? Fé e razão são sentimentos antagônicos? O que é a fé?

Fé é uma convicção firme e inabalável de que algo é verdadeiro, mesmo sem nenhuma prova ou confirmação. É a absoluta confiança numa ideia, ainda que as evidências apontem o oposto. Para um indivíduo imbuído de uma fé cega, não é necessária a compreensão do objeto de fé, mas tão somente a aceitação sem indagações ou dúvidas.

A fé é essencial para o homem. Ela oferece consolação, coragem e resignação nos momentos difíceis da vida. Já a razão, geralmente, baseia-se na observação, na dúvida, no debate e na compreensão de uma ideia.

Na Bíblia Cristã temos: A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos (Hebreus 11:1). Para os cristãos, ter fé é acreditar no que Deus estabelece para nós.

Para Santo Agostinho, ter fé é assinar uma folha em branco e deixar que Deus nela escreva o que quiser.

A Filosofia surgiu como uma tentativa de superar os obstáculos originados de uma fé cega em narrativas de filósofos. Para os seguidores de uma crença religiosa, o espírito é imortal; para a Filosofia, esta é uma afirmação que exige provas concretas.

Historicamente, filósofos famosos como Pitágoras, Heráclitos e Xenofánes desacreditavam na religião e, dessa forma, marcaram a ruptura entre razão e fé, gerando um conflito ao tentar explicar racionalmente fenômenos como os mitos, recusando a fé cega.

Muitos sofreram perseguições por ter fé ou por duvidar ou desacreditar da fé. Ao longo dos tempos, a relação da fé com a razão teve momentos de confronto e reconciliação.

Devido aos questionamentos da Filosofia, o Cristianismo se transformou em Teologia, ciência que aborda Deus, trazendo os textos da história santificada para a discussão teórica. A crença cristã necessitava fundamentar o seu domínio ideológico, debatendo sobre alguns temas. Porém, ainda há certas crenças que não poderiam ser compreendidas por meio da razão e, sem provas lógicas, apoiando-se na fé, tornam-se enigmas que não podem ser questionados, transformando-se em dogmas.

A Fé bíblica é identificada como a atitude que faz com que o povo seja justo e santo. Ela é uma forma de conhecimento que faz nascer uma forma de vida. O que domina é a força transformadora da livre e convicta adesão a Deus, ao "Deus que é" e à Sua palavra eficaz e criadora das coisas e da bondade do coração e da vida social.

Esta Fé bíblica é desafiada pela Razão, pela beleza e prestígio da inteligência, em suas diferentes formas teóricas e práticas, pela sabedoria filosófica, pelo esplendor estético, esportivo, teatral, que constitui a magia dominadora da civilização.

São muitos os filósofos pensadores que tentam explicar e entender a fé. Reinventaram o pensamento contra a fé cega das crenças religiosas. Para a religião, a Filosofia é a ciência da incredulidade. Atualmente, busca-se a visão compreensiva das diferenças entre Fé e Razão. Elas podem se completar.

A Bíblia Sagrada relata que Jesus dizia àqueles a quem curava: A tua fé te curou.

Explicando com a ajuda da ciência atual temos que, ao pedir a proteção através da fé, colocar em movimento determinadas vibrações e alterações químicas em nosso cérebro enquanto pensamos. Essas vibrações vão percorrendo os caminhos dos neurônios e, depois, do nosso corpo como um todo. Elas vibram em cada corrente química do nosso organismo e, à medida que a carga dos impulsos elétricos do pensamento é enviada (neste caso, positiva, uma vez que a fé é uma relação de intimidade com o Plano Espiritual), vai alterando a química e, consequentemente, nosso sistema imunológico e, por isso, é que a cura pode se estabelecer.

E quanto a fé que remove montanhas? Como isso acontece? Quando Jesus disse que a fé remove montanhas, falava no sentido moral e não de uma montanha de pedra, que sabemos ser impossível remover. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências. O preconceito, o orgulho, os interesses materiais, a cegueira são outras tantas montanhas que atravessam nossos caminhos.

Há quem duvide da fé. Para mim, parafraseando a oração de São Francisco, onde houver dúvida que se leve a fé. Tenha fé.