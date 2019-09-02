Recomendação

OMS recomenda óleos no lugar de manteiga

Troca, no entanto, ainda é controversa para os médicos

Manteiga: produto é fonte de gordura animal, cujos benefícios para a saúde ainda são controversos

Em um texto publicado em seu site no último dia 20 de dezembro, intitulado Cinco dicas para uma dieta saudável no ano novo, a Organização Mundial da Saúde (OMS) aconselha que óleos de soja, canola, milho e girassol sejam usados no preparo das refeições a partir de 2019, descartando a manteiga e a banha de porco.

A recomendação provocou protestos de médicos, que defendem que o consumo de derivados de animais é mais saudável.

Esses óleos possuem alto teor de ômega 6 e, quando esquentados para frituras, podem causar inflamações. Pedir para as pessoas substituírem manteiga ou banha por óleos industriais vai continuar a provocar danos à saúde pública, afirmou o cardiologista Aseem Malhotra, do Sistema Nacional de Saúde do Reino Unido.

Malhotra acusou a OMS de ter cometido um grande erro, uma vez que estudos de 2015 comprovaram que óleos vegetais têm químicos cancerígenos, além de aumentarem as chances de desenvolvimento de doenças do coração e demência.

A OMS precisa rever a evidência e atualizar o relatório urgentemente, insistiu ele.

Apesar de não ver novidade nessa recomendação, o médico e pesquisador da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), José Geraldo Mill concorda, em certo ponto, com a entidade: Quando a OMS faz uma recomendação dessa, se baseou em estudos bastantes robustos. Além disso, são orientações simples que precisam ser válidas e que possam ser seguidas pelo grande conjunto da população.

A gordura animal, de acordo com Mill, é mais aterogênica, ou seja, que produz aterosclerose, que é o entupimento das artérias, levando ao derrame e ao infarto do miocárdio.

Mas o médico admite que a questão é complexa. É muito difícil falar qual gordura é melhor do que a outra. É uma questão que não é simples de resolver, porque a alimentação não depende somente do que você come, mas de quanto você come de um determinado alimento e ainda do conjunto de alimentos que você ingere, observa.

Os óleos vegetais são menos aterogênicos, mas se você se entope deles vai causar prejuízos à saúde também, diz Mill.

O cardiologista e cirurgião vascular Fábio Reis, que atua em Vitória, também pensa de forma mais alinhada com a OMS. Para ele, o problema da manteiga e da banha de porco é que o consumidor não tem garantia da qualidade desses produtos.

BANHA DE PORCO

A banha de porco produzida na roça, a partir de um porco caipira, é muito saudável. O problema é que não é essa que encontramos nos supermercados, mas outras que provavelmente foram feitas de animais criados com ração cheia de hormônios e outros aditivos, analisa o médico.

O mesmo raciocínio, diz ele, serve para a manteiga. Já os óleos vegetais, apesar de passarem por um processo industrializado para o refino, acabam sendo menos maléficos. Na comparação, os óleos são menos prejudiciais. Prefiro seguir essa recomendação, afirma Reis.

O consumo exagerado de gordura, principalmente a de origem animal, está associado, segundo o cardiologista, a uma incidência de doenças do coração, além de tumores, AVCs e problemas renais.

O artigo divulgado pela organização também aconselha limitar o consumo diário de sal e açúcar, comer uma variedade de alimentos e evitar bebidas alcoólicas para levar uma vida mais saudável em 2019.

Quanto aos tipos de gorduras que devem ser ingeridas, a OMS defende que todos precisamos de um pouco de gordura em nossa dieta, mas comer muito delas, especialmente os tipos ruins, aumentam os riscos de obesidade, doenças do coração e infarto.

É o que argumenta Geraldo Mill: O que se sabe com segurança é que a alimentação saudável precisa ter fontes diversificadas de alimentos. É o lance do prato colorido, que deve ter uma porção de carboidrato, uma carne pouco gordurosa e legumes e verduras. (Com informações de O Globo)

