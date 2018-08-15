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Viagem Internacional

Oito rooftops incríveis que você precisa conhecer em New York

Rústicos, aconchegantes ou sofisticados, a Big Apple reina no quesito rooftops e oferece opções de passeios incríveis para turistas e locais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 ago 2018 às 20:23

Publicado em 15 de Agosto de 2018 às 20:23

Difícil encontrar no mundo outra metrópole que consiga bater New York no quesito rooftops. Os nova-iorquinos simplesmente adoram sair para beber, comer e se divertir longe do chão. E é muito fácil entender o porquê. A vista, quase sempre estonteante, oferece diferentes ângulos da cidade e vira companhia dos mais divertidos programas para se fazer aos sábados e domingos.
Ideal, inclusive, para fugir da pecha de lugar de turista e se sentir como um verdadeiro nova-iorquino. Pensando nisso, a Interpoint Viagens & Turismo, dá 8 dicas de rooftops incríveis para uma grande aventura etílica e gastronômica na Big Apple.
Confira:
Hotel Refinery
Construído dentro de uma antiga fábrica de chapéus, o rooftop do Refinery acena com um ambiente rústico e aconchegante, na qual permite aos presentes o vislumbre de um belíssimo por do sol em uma atmosfera totalmente animada. Aproveite a incrível vista para o Empire State Bulding, e ao sair não deixe de passear pelo Bryant Park, a poucos metros do hotel.
Endereço: 63W, 38St com 6th Ave
Jimmys Bar
Jimmys Bar Crédito: (foto:Divulgação)
No coração do Soho, no décimo oitavo andar do The James Hotel, o Jimmys Bar recria um clássico pub genuíno dos anos 70. Oferece vista para o Hudson River, Midtown, Wall Street, Brooklyn Bridge e o World Trade Center. Aos fins de semana DJs animam o brunch ou o Happy hour.
Endereço: 15, Thompson Street (212) 201.9118
Hotel Chantelle
Muito freqüentado pelos nova-iorquinos, o Hotel Chantelle, no Lower East Side, conta com um delicioso e criativo cardápio de cozinha francesa, jazz ao vivo e vistosos drinks.
Endereço: 92,LudowSt
Mr. Purple Rooftop
Mr Purple Crédito: (foto:Divulgação)
No décimo quinto andar do Hotel Indigo, com vista generosa para Midtown e Downtown, piscina majestosa e toda iluminada, o Mr. Purple Rooftop é reconhecido pela sua caprichada carta de drinks e sucos muito bem preparados. Por isso, seu brunch, aos domingos é um dos mais concorridos de NYC.
Endereço: 180, OrchardSt
Gallow Green
Gallow Green Crédito: (foto:Divulgação)
 
Talvez o mais bonito e agradável de todos os rooftops da cidade, principalmente pela abundância de flores, plantas e árvores, na qual sugerem um jardim no topo da cidade. O Gallow Green serve também soberbos cocktails e petiscos fabulosos. Fica no McKittrick Hotel, no Chelsea - o mesmo onde acontece a famosa peça off Broadway Sleep no More. É imprescindível fazer reserva para o brunch aos domingos.
Endereço: 542 W, 27st
1 Hotel
Não poderia faltar na lista um dos mais badalados rooftops do momento, em Dumbo, ao lado da Brooklyn Bridge. O local, a propósito, é dono de uma das mais belas vistas de Manhattan e surge como uma ótima pedida para drinks no fim de tarde, enquanto se aprecia o poente.
Endereço: 60, FurmanSt
Haven Rooftop
No coração do Theatre District e no topo do Sanctuary Hotel, o Haven Rooftop é o lugar perfeito para quem está na Times Square e quer desfrutar de uma vista em 360 graus de Manhattan enquanto prova coquetéis artesanais, moderna cozinha americana e música ao vivo.
Endereço: 132 W, 47 Street
The Drift at Gansevoort, Park Avenue
Não deu para ir aos Hamptons? Esqueça disso e reviva a mesma atmosfera do balneário cool norte-americano neste agradável Rooftop. O carro-chefe é seu Turkey Sandwich, de três andares, as panquecas de mirtilo e os ovos beneditinos.
Endereço: 420, Park Avenue
Para mais informações sobre os pacotes e destinos:
Interpoint Viagens e Turismo
Tel: +55 11 3087-9400
www.interpoint.com.br

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