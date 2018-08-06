O WhatsApp pode te ajudar a emagrecer?

Elisa mudou a forma de se alimentar, perdeu 32kg e já tem outra silhueta. Ao lado, quando pesava 93 quilos, em novembro do ano passado Crédito: Carlos Alberto Silva

Já tem um grupo da família, um da turma antiga do colégio, um dos colegas do escritório E ainda tem gente que colocou outro grupo na lista: o da galera que emagrece junta. Na correria do dia a dia, o WhatsApp virou um aliado para quem quer mudar hábitos de vida e perder peso.

Ali todo mundo faz dieta. Mas não é só isso. Em grupos desse tipo, a ideia é compartilhar fotos das refeições, dúvidas sobre alimentação, relatos sobre dificuldades para se manter na linha, resultados conquistados e muitas mensagens de motivação. Tudo sob supervisão de um profissional, geralmente um nutricionista, e praticamente 24 horas por dia.

Quem usa essa ferramenta dos novos tempos garante que funciona. Entrei no grupo por causa da motivação. Eu tentava fazer dieta sozinha e não conseguia. Precisava desse acompanhamento diário. Foi o que fez diferença para mim, foi responsável por 80% do meu sucesso, conta a maquiadora Elisa Bregonci, 36 anos.

Elisa perdeu mais de 30 quilos depois que aderiu a um método de emagrecimento cuja dinâmica é toda em cima do WhatsApp. Eu postava fotos de tudo o que eu comia, no almoço e na janta todos os dias, diz a moça.

Fazer parte de um esquema assim não é simplesmente pelo convite do administrador do grupo. É preciso recorrer a uma clínica especializada e fazer uma consulta com nutricionista.

O grupo não substitui a consulta presencial. Ela é importante para conhecermos o paciente, fazermos exames, indicarmos a suplementação necessária, explica o nutricionista André Sales. Ele acompanha atualmente dois grupos on-line, cada um com 25 integrantes e um objetivo comum: aprender a comer corretamente.

ADESÃO

Desde que testou pela primeira vez essa experiência, André percebeu que o nível de adesão dos pacientes aumentou. Antes, a gente só via o paciente um mês depois da primeira consulta. Nesse meio tempo, muita gente acabava perdendo o foco, errando e se frustrando. Com o WhatsApp, é possível fazermos esse acompanhamento diário. E a força do grupo gera uma motivação maior para continuar na dieta, comenta.

Para manter o pessoal conectado, o nutricionista propõe desafios diários, por exemplo, para estimular as pessoas a tomarem mais chás, para comerem mais saladas cruas ou trocarem a farinha branca por ovos no café da manhã.

Na verdade, as pessoas sabem o que devem comer, mas falta motivação. Estar com outras pessoas com o mesmo objetivo facilita a adesão aos novos hábitos. Vamos passando informações em doses pequenas, diariamente. Funciona melhor do que no atendimento apenas presencial, destaca André.

Coach de emagrecimento, Luana Sarcinelli coordena oito grupos de WhatsApp, onde trabalha a questão da reeducação alimentar. A gente dá orientações de como a pessoa pode melhorar a qualidade de vida e, como consequência, emagrecer. As pessoas enviam fotos do café da manhã, do almoço, da janta. Informam o peso delas diariamente. Mas tem todo um suporte profissional, com equipe multidisciplinar por trás, explica ela.

Compartilhando a rotina alimentar, o grupo busca apoio para seguir firme na dieta, Um vai motivando o outro, vê onde está errando e onde está acertando. Essa é a parte fundamental do programa. É o que faz o paciente chegar onde quer, pontua Luana.

GERENCIAMENTO





Para o endocrinologista Eduardo Camargo, a estratégia é válida e pode gerar benefícios para mudanças de comportamento, com bons resultados, mas desde que seja bem gerenciada.