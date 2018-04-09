O veneno do sapo é perigoso ao seu pet: Saiba o que fazer nesse caso

Envenenamento por sapo ocorre porque esses animais pegajosos não são ágeis e, em razão disso, são facilmente capturados pelos cães. Só que eles possuem glândulas venenosas na pele, o que pode causar intoxicação nos pets.
O sapo mais comum na fauna brasileira é o cururu, que possui duas glândulas de veneno cardiotóxico na parte posterior da cabeça. Quando acionadas elas lançam um veneno de odor desagradável e tóxico.
O acidente normalmente ocorre quando o cão vai brincar com o sapo e o abocanha, fazendo assim a compressão da glândula e liberando o veneno. A época mais comum de aparição dos sapos é na estação das chuvas. Os acidentes mais graves ocorrem com animais de pequeno porte
Sinais clínicos da intoxicação pelo veneno do sapo:
Salivação intensa
Mucosa avermelhada no local do contato
Inquietação
Aceleração dos batimentos cardíacos
Aceleração da frequência respiratória
Incontinência urinária e fecal
Pupilas dilatadas
Convulções
Prostração
Morte
O que fazer se seu cão pegar um sapo?
Lave, imediatamente após o contato, gengivas e mucosas com bastante água corrente e corra para uma clínica veterinária para tratamento de suporte. Mas se já notar os sintomas descritos acima, não perca tempo lavando a boca do animal, corra imediatamente para o veterinário.
Animais braquicefálicos (com nariz curto) podem ter os sintomas agravados por já possuírem dificuldades respiratórias.