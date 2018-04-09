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Pet

O veneno do sapo é perigoso ao seu pet: Saiba o que fazer nesse caso

A veterinária e colunista Myrna Peres, explica quais os sintomas e o que fazer em caso de intoxicação

Publicado em 09 de Abril de 2018 às 17:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 abr 2018 às 17:35
veneno_de_sapo.jpg Crédito:
Envenenamento por sapo ocorre porque esses animais pegajosos não são ágeis e, em razão disso, são facilmente capturados pelos cães. Só que eles possuem glândulas venenosas na pele, o que pode causar intoxicação nos pets.
O sapo mais comum na fauna brasileira é o cururu, que possui duas glândulas de veneno cardiotóxico na parte posterior da cabeça. Quando acionadas elas lançam um veneno de odor desagradável e tóxico.
O acidente normalmente ocorre quando o cão vai brincar com o sapo e o abocanha, fazendo assim a compressão da glândula e liberando o veneno. A época mais comum de aparição dos sapos é na estação das chuvas. Os acidentes mais graves ocorrem com animais de pequeno porte
Sinais clínicos da intoxicação pelo veneno do sapo:
Salivação intensa
Mucosa avermelhada no local do contato
Inquietação
Aceleração dos batimentos cardíacos
Aceleração da frequência respiratória
Incontinência urinária e fecal
Pupilas dilatadas
Convulções
Prostração
Morte
O que fazer se seu cão pegar um sapo?
Lave, imediatamente após o contato, gengivas e mucosas com bastante água corrente e corra para uma clínica veterinária para tratamento de suporte. Mas se já notar os sintomas descritos acima, não perca tempo lavando a boca do animal, corra imediatamente para o veterinário.
Animais braquicefálicos (com nariz curto) podem ter os sintomas agravados por já possuírem dificuldades respiratórias.

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