O veneno do sapo é perigoso ao seu pet: Saiba o que fazer nesse caso

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Envenenamento por sapo ocorre porque esses animais pegajosos não são ágeis e, em razão disso, são facilmente capturados pelos cães. Só que eles possuem glândulas venenosas na pele, o que pode causar intoxicação nos pets.

O sapo mais comum na fauna brasileira é o cururu, que possui duas glândulas de veneno cardiotóxico na parte posterior da cabeça. Quando acionadas elas lançam um veneno de odor desagradável e tóxico.

O acidente normalmente ocorre quando o cão vai brincar com o sapo e o abocanha, fazendo assim a compressão da glândula e liberando o veneno. A época mais comum de aparição dos sapos é na estação das chuvas. Os acidentes mais graves ocorrem com animais de pequeno porte

Sinais clínicos da intoxicação pelo veneno do sapo:

Salivação intensa

Mucosa avermelhada no local do contato

Inquietação

Aceleração dos batimentos cardíacos

Aceleração da frequência respiratória

Incontinência urinária e fecal

Pupilas dilatadas

Convulções

Prostração

Morte

O que fazer se seu cão pegar um sapo?

Lave, imediatamente após o contato, gengivas e mucosas com bastante água corrente e corra para uma clínica veterinária para tratamento de suporte. Mas se já notar os sintomas descritos acima, não perca tempo lavando a boca do animal, corra imediatamente para o veterinário.