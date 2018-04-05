O veludo também vai invadir o guarda roupa dos homens

O veludo volta a cena na moda masculina Crédito: Pinterest

A palavra de ordem a partir de agora é descer com as peças invernais para o guarda-roupa. É preciso, porém, ter inteligência na hora do vestir. Não basta acumular camadas.

É preciso termos um mínimo de cuidado. Um dos materiais para investir nesta temporada é ele, o famigerado veludo. Seja molhado ou cotelê, ele deixou de ser exclusividade das mulheres para ocupar lugar de destaque no closet masculino elegante.

Facilmente encontrado nas cores preto, azul, verde e vinho, o veludo é daqueles tecidos que elevam o moral, coisa de gente nobre, sofisticada. Sinônimo de elegância atemporal. Os blazers são os mais comuns neste material, mas, injetando novo fôlego, temos agora também t-shirts, moletons e jaquetas com bolsos que lembram aquelas em jeans.