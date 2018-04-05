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Para Eles

O veludo também vai invadir o guarda roupa dos homens

Dudu Altoé ensina a usar a tendência que voltou a cena da moda masculina e promete compor looks elegantes e despojados

Publicado em 05 de Abril de 2018 às 18:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 abr 2018 às 18:09
O veludo volta a cena na moda masculina Crédito: Pinterest
A palavra de ordem a partir de agora é descer com as peças invernais para o guarda-roupa. É preciso, porém, ter inteligência na hora do vestir. Não basta acumular camadas.
É preciso termos um mínimo de cuidado. Um dos materiais para investir nesta temporada é ele, o famigerado veludo. Seja molhado ou cotelê, ele deixou de ser exclusividade das mulheres para ocupar lugar de destaque no closet masculino elegante.
Facilmente encontrado nas cores preto, azul, verde e vinho, o veludo é daqueles tecidos que elevam o moral, coisa de gente nobre, sofisticada. Sinônimo de elegância atemporal. Os blazers são os mais comuns neste material, mas, injetando novo fôlego, temos agora também t-shirts, moletons e jaquetas com bolsos que lembram aquelas em jeans.
Um episódio formidável de como a moda pode ir mais além, apresentando novidades fora da curva média de estilo. É tempo, sim, de renovar o guarda-roupa, e, mais do que isso, de aprender com o perfume instigante da moda de rua, ou streetwear. Mergulhe de cabeça!

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