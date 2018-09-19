O macacão estilo frentista é a nova febre entre as fashionistas

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Você já ouviu falar no boilersuit? É um macacão estilo frentista que está super em alta nas ruas mundo afora. E convenhamos que é uma peça que resolve nossa vida, super prática.

Quem não quer pular da cama sem precisar pensar em grandes combinações, principalmente às segundas-feiras, não é mesmo? E ainda por cima sair linda e estilosa por aí?

Nos tons jeans, verde militar, branco e vermelho, a peça combina com qualquer hora dia, é só acrescentar um acessório bacana e pronto!