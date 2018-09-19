O macacão estilo frentista é a nova febre entre as fashionistas

Você já ouviu falar no boilersuit? É um macacão estilo frentista que está super em alta nas ruas mundo afora. E convenhamos que é uma peça que resolve nossa vida, super prática.
Quem não quer pular da cama sem precisar pensar em grandes combinações, principalmente às segundas-feiras, não é mesmo? E ainda por cima sair linda e estilosa por aí?
Nos tons jeans, verde militar, branco e vermelho, a peça combina com qualquer hora dia, é só acrescentar um acessório bacana e pronto!
Como o modelo tende a diminuir a silhueta, opte por sapatos com salto alto para alongar e com o fecho frontal um pouco aberto para mostrar mais pele. Já para as mais altas, usar com uma flat ou tênis é o ideal. O segredo sempre é experimentar e observar se o resultado está harmônico e se combina com seu estilo pessoal.