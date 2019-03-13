O glitter é tendência até depois do carnaval

O carnaval passou mas o glitter continua em alta! E durante as últimas semanas de moda que aconteceram ao redor do globo, a tendência foi vista de diferentes maneiras, como na boca (mega brilhante), nas passarelas de Jeremy Scott, nos cabelos, na apresentação de Giambattista Valli e em um ponto específico dos olhos, no desfile de Simone Rocha.

A tendência pode ser adaptada de diferentes maneiras na produção, e para as mais ousadas, vale apostar no furta-cor, prata e dourado, para começar, e depois nas cores mais fortes. Outra proposta também é o delineador brilhante, que deixa o look com um toque de glitter específico, mas muito charmoso. Além disso, atente-se para as maneiras de fixar o produto, sem deixa-lo espalhado pelo rosto - algumas opções são: cola de cílios, fixadores de sombras, vaselina, ou gloss.