Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Beleza

O glitter é tendência até depois do carnaval

Durante as últimas semanas de moda que aconteceram ao redor do globo, a tendência foi vista de diferentes maneiras, como na boca, olhos e até nos cabelos
Ana Luiza Oliveira

Ana Luiza Oliveira

Publicado em 

13 mar 2019 às 16:44

Publicado em 13 de Março de 2019 às 16:44

No desfile de Simone Rocha, o glitter foi visto em um ponto específico dos olhos Crédito: Reprodução Instagram/ @rebeccamaynesphoto
O carnaval passou mas o glitter continua em alta! E durante as últimas semanas de moda que aconteceram ao redor do globo, a tendência foi vista de diferentes maneiras, como na boca (mega brilhante), nas passarelas de Jeremy Scott, nos cabelos, na apresentação de Giambattista Valli e em um ponto específico dos olhos, no desfile de Simone Rocha. 
A tendência pode ser adaptada de diferentes maneiras na produção, e para as mais ousadas, vale apostar no furta-cor, prata e dourado, para começar, e depois nas cores mais fortes. Outra proposta também é o delineador brilhante, que deixa o look com um toque de glitter específico, mas muito charmoso. Além disso, atente-se para as maneiras de fixar o produto, sem deixa-lo espalhado pelo rosto - algumas opções são: cola de cílios, fixadores de sombras, vaselina, ou gloss. 
Confira algumas makes para te inspirar a adotar a tendência:

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Beleza Moda
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Adolescente atropelada na Leitão da Silva perdeu a mãe da mesma forma em Vitória
Imagem de destaque
O que astronautas da Artemis 2 trazem de viagem à Lua: 'A parte boa está voltando com a gente'
Imagem de destaque
As variações genéticas que podem indicar quem perde mais peso com uso de canetas emagrecedoras

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados