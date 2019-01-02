O Fit Dance bomba no verão: veja as dicas para começar a dançar

A modalidade é uma das que mais cresce, e sem restrições, traz adeptos de todas as idades Crédito: Leo Cheroto

As academias oferecem atividades que por vezes se transformam em moda pelas cidades, mas o Fit Dance, sem dúvidas, conquistou mais do que apenas adeptos, e sim fãs. A modalidade vem crescendo no Brasil, e além de muito movimento, proporciona bem-estar, diversão, alegria e socialização.

Porém, algumas pessoas ainda sentem aquela pequena vergonha, e não tem a coragem necessária para se jogar nas coreografias, sem medo de errar. E para isso, conversamos com dois profissionais que revelaram dicas preciosas para começar as aulas, e ainda criaram uma playlist especial, com as músicas das coreografias que vão bombar.

O instrutor Léo Cheroto explicou que o fator principal é a frequência nas aulas. “O fit dance é um compilado de coreografias, e elas devem ser aprendidas com o tempo, e assim, com a frequência, o aluno memoriza as coreografias e consegue fazer a aula inteira”, disse o instrutor.

Outra proposta - para quem quer treinar em casa, ou já chegar nas aulas sabendo alguns passos - é apostar nos vídeos do youtube, que são disponibilizados com as coreografias. “Acompanhando nos vídeos, as pessoas acabam associando as músicas já com as danças, e assim chegam na aula sabendo alguns passos”, esclareceu o instrutor, Thiago Monteiro.

Thiago ainda complementa dizendo que a determinação é o principal. “Ter força de vontade é o que há de mais valioso, pois na primeira aula o aluno pode não saber muito, mas se passar da terceira, com certeza já não vai mais querer parar”, disse ele.

Além de tudo, aulas são democráticas, pois não possuem restrições aos alunos, basta ir e se divertir. “Apesar dos benefícios sentidos no corpo, o foco principal do Fit Dance é proporcionar um momento de lazer. Pois muitas vezes, depois de um dia estressante de trabalho, as pessoas buscam relaxar na hora das coreografias”, diz Tiago Monteiro.

AULAS

A técnica de suporte de TI Juliana Formágio começou a praticar a modalidade quando estava grávida, há um ano e meio, e hoje diz que não abre mão de fazer a atividade. “Praticava jiu-jitsu, mas durante a gravidez não pude continuar, então vi na modalidade uma alternativa de não ficar parada, e como sempre amei dançar, procurei por algo que me desse esse prazer ao mesmo tempo”, revelou Juliana. “E hoje eu não troco a modalidade por nenhuma outra”, complementou.

Ela contou também que durante a gravidez o Fit Dance era o que a mantinha em movimento. “É um período muito complicado para a mulher, por conta dos hormônios e outros fatores, e a ajudou muito, pois além de aprender as coreografias em si, é um momento de relaxamento e descontração”, disse a técnica. “Hoje, de tanto me ver dançar, até minha outra filha, de 6 anos, me acompanha nas aulas, e já até dança melhor do que eu”, brincou.

Pedimos aos instrutores para listar uma sequência com algumas das músicas que prometem bombar ainda mais nesse verão durante as aulas. Confira:

Agora é Tudo Meu - MC Kevinho, Dennis DJ

Jenifer - Gabriel Diniz

Atrasadinha - Felipe Araújo e Ferrugem

Só pra castigar - Wesley Safadão