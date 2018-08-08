O corpo do verão se constrói no inverno: dica de treino para emagrecer

O abdominal infra é um dos exercícios que ajudam no fortalecimento do abdômen Crédito: João Roncetti

Sabe aquele "Projeto Verão" que muita gente fala que vai começar quando o Sol e o calor realmente chegarem com tudo e as praias e piscinas ficarem lotadas? Pois então, hora melhor para dar o pontapé na perda de gordura não há! É no inverno que se constrói o corpo do verão.

Pensando nisso, preparamos uma série de exercícios que vão ajudar quem quer emagrecer para daqui a quatro meses estar de bem consigo e com a balança.

A profissional de Educação Física Andreza Oliveira preparou um exemplo de combo de exercícios para quem quer secar até o fim do ano. Ela enfatizou, claro, que os exercícios físicos precisam estar aliados a uma alimentação saudável, que deve ser recomendada por um nutricionista.

Combo 1

Aquecimento com polichinelo mais agachamento. O cotovelo deve encostar no joelho, e o tempo é de 20 segundos de execução. Ao finalizar a primeira série, fazer 10 segundos de corridinha parado no lugar, durante o descanso ativo. Depois, imediatamente, colocar as mãos no caixote, trocando de pernas, num total de 20 segundos. Volta ao descanso ativo com a corridinha e faz tudo de novo, em um ciclo que deve se repetir cinco vezes.

Combo 2

Trabalho combinado de jogar a bola na parede, fazendo agachamento e depois de 20 repetições deste combinado pular um minuto de corda.

Terceiro exercício

Abdominal infra, com 20 repetições.

Combo 4

Salto no caixote com os dois pés juntos e agachando para finalizar o movimento. O exercício foi associado à deslize de corpo na bola com flexão de braço e de perna.

Aeróbico

Pelo menos 20 a 30 minutos de esteira, ou bicicleta, ou transport, ou elíptico ou escada. O ideal é que quanto mais a pessoa for adquirindo resistência, ela vá aumentando a velocidade da execução em um destes aparelhos. Uma boa estratégia é fazer o HIIT, que é o treinamento intervalado de alta intensidade. A grosso modo são aquele tiros que a pessoa dá na esteira, bicicleta, por exemplo, em que durante alguns segundos ela impõe uma velocidade bem alta (cerca de 30 segundos), e depois "descansa" em um ritmo menor por cerca de 15, 20 segundos.

AERÓBICO ALIADO À MUSCULAÇÃO

Tem gente que pensa que quem está acima do peso não pode e nem deve pegar peso na musculação. Mas essa verdade já foi desmentida por estudos que ressaltam que a musculação pode sim ser uma grande aliada do emagrecimento, como destaca a profissional de educação física.