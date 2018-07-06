O cantor Léo Lima abre seu baú para a Revista.Ag

O cantor sertanejo Leonardo Lima Grazziotti, mais conhecido como Léo Lima, está fazendo sucesso nos palcos da vida. Ele, que chegou a trabalhar embarcado na operação de equipamentos na perfuração de Petróleo, começou a cantar por incentivo da esposa. O início da carreira veio logo após um período que estava tocando em barzinhos. Fui convidado para tocar em um evento particular. Foi quando fiz meu primeiro show solo. Minha carreira começou por incentivo da minha esposa, foi ela quem fechou meu primeiro show, conta. Após apresentações em Vitória, Rio de Janeiro, Bahia e Goiânia, ele acaba de lançar a música Se Meu Copo Falasse, em parceria com a cantora Solange Almeida. Fiz a abertura de um show dela em Vila Velha, em 2017, conta. Na ocasião, o empresário da cantora, Wagner dos Santos, e ela viram a apresentação e gostaram. Após o show, trocaram contato e, dois anos depois, surgiu a possibilidade de gravarem uma música juntos. A música é uma criação de um grupo de compositores de Goiânia e fala de uma pessoa que não tem sorte no amor, que sempre acha que dessa vez vai dar certo e não dá, conta ele, que acaba de assinar contrato com uma agência de Salvador, que fará toda a gestão de sua carreira. O próximo passo é começar a fazer shows em outros estados para consolidar o nome Léo Lima nacionalmente, conta com entusiasmo.