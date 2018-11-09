O amarelo é definitivamente a cor do momento

O amarelo já caiu no gosto das fashionistas de plantão e compõe looks chiques e despojados sem esforço Crédito: Unsplash

O amarelo sem dúvida é a cor mais quente da temporada. Não é a toa que ela vem se destacando prometendo colorir os looks do próximo verão. A cor que foi grande destaque no São Paulo Fashion Week, além de aparecer pelas passarelas, conquistou também o coração do street style.

A cor tem o poder de iluminar qualquer produção, pode ser usada em diferentes tons, seja brincando com o monocromático ou quebrando o look all black, além disso ela é bem-vinda pra qualquer estação do ano.