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É tendência

O amarelo é definitivamente a cor do momento

A colunista Fernanda Trindade ensina as melhores maneiras de investir na tendência
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 nov 2018 às 16:49

Publicado em 09 de Novembro de 2018 às 16:49

O amarelo já caiu no gosto das fashionistas de plantão e compõe looks chiques e despojados sem esforço Crédito: Unsplash
O amarelo sem dúvida é a cor mais quente da temporada. Não é a toa que ela vem se destacando prometendo colorir os looks do próximo verão. A cor que foi grande destaque no São Paulo Fashion Week, além de aparecer pelas passarelas, conquistou também o coração do street style.
A cor tem o poder de iluminar qualquer produção, pode ser usada em diferentes tons, seja brincando com o monocromático ou quebrando o look all black, além disso ela é bem-vinda pra qualquer estação do ano.
O amarelo combina desde os looks de trabalho até aos de festa, terninhos, calças, blazers, vestidos longos e por aí vai!

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