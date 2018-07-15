Nutricionistas alertam contra dieta do bacon

A nutricionista Rayanne Pimentel mostra um prato com bacon e ovos, ingredientes que são base da dieta cetogênica Crédito: Marcelo Prest

Quando você quer perder uns quilinhos pensa logo em cortar aquele churrasquinho no final de semana, certo? Pois os adeptos de uma dieta do momento fazem justamente o contrário. Ou seja, para eles, a ordem é comer gordura.

Esta semana a atriz norte-americana Vanessa Hudgens revelou que perdeu 5kg em um mês seguindo uma alimentação à base de bacon. É a chamada dieta cetogênica, que virou febre no meio fitness.

Comer bacon, então, é a nova onda do emagrecimento. Será? Especialistas ouvidos alertam que, como qualquer dieta da moda, a cetogênica traz vários riscos à saúde.

De acordo com a nutricionista Karina Gouvea, essa dieta faz perder peso rápido, uma promessa que atrai muitos desavisados. A única vantagem é que proporciona perda de peso rápido porque consiste em reduzir drasticamente o consumo de carboidrato. Assim, o corpo fica sem sua principal fonte de energia e acaba queimando a gordura, diz.

Basicamente, explica ela, a pessoa vai comer fontes de gordura, como carnes, castanhas, ovos, azeite. E o bacon, claro. Ele, aliás, passa de vilão a ídolo nessa dieta. O bacon tem muita proteína, aponta Karina.

DIFICULDADES

Porém, o que parece muito prazeroso e fácil de fazer é, na verdade, um método difícil e arriscado. Não dá para segurar isso por muito tempo. Como normalmente não acontece uma reeducação alimentar, a pessoa não consegue ficar só nesses alimentos para sempre. E quando volta a comer o que estava proibido, tende a exagerar, perder o controle, alerta a nutricionista Rayanne Pimentel.

Essa dieta não é para qualquer pessoa, dizem as nutricionistas. Não é todo mundo que tem perfil para ela. Muita gente não se adapta. Geralmente, indicamos a dieta cetogênica dentro de uma estratégia nutricional e por um curto período, afirma Rayanne.

Karina lembra que seguir esse regime traz uma série de efeitos colaterais. É comum os pacientes relatarem sintomas da abstinência de carboidrato, como tontura, enjoo, fadiga, dor de cabeça, perda de concentração, por exemplo. Então, a pessoa tem que estar ciente do que vai passar se seguir essa dieta, avisa.

Além disso, a longo prazo, o resultado pode ser muito negativo. Como há um aumento no consumo de gorduras e proteínas, isso pode sobrecarregar o fígado e os rins, fazer aumentar o colesterol, alerta Karina.

Quem quer emagrecer com saúde e se manter magro deve adotar métodos mais eficazes e seguros. Não há milagre. A reeducação é a chave do sucesso. É preciso aprender a comer direito, mudar o comportamento em relação à comida. E não ir pela moda, seguir coisas malucas na internet, ressalta Rayanne.

ENTENDA

Por que faz sucesso?

Queima gordura

Essa dieta, de fato, faz perder peso rapidamente. Como ela propõe a redução drástica de ingestão de carboidratos, o corpo é obrigado a queimar gordura para se manter em funcionamento

Inibe o apetite

Nessa dieta, come-se muitas carnes, ovos, queijos, peixes, manteiga, azeite, que têm digestão mais lenta e geram saciedade

Porque é perigosa

Difícil

É uma dieta difícil de manter por muito tempo, devendo ser prescrita por um especialista dentro de uma estratégia nutricional, ou seja, com um objetivo definido, com orientação e por um curto período. Caso contrário, pode gerar ainda o efeito sanfona

Pode causar doenças

A médio e longo prazo, pode causar danos sérios à saúde. Isso porque ela aumenta ingestão de proteína, carne, leite, podendo gerar uma sobrecarga nos rins e no fígado pelo excesso de consumo proteico

Tem efeitos colaterais

Sem carboidrato, ou seja, sem glicose, o corpo entra na chamada cetose, gerando efeitos desagradáveis, como perda de concentração, tontura, fraqueza ou sensação de cansaço, náusea, enjoo, dor de cabeça, mau humor

Faz perder músculos

Nessa dieta, outra fonte de energia, diante da falta de carboidrato, são os aminoácidos presentes no músculo. A pessoa perde massa magra