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Ocorrências

Número de casos de sarampo no Brasil chega a 677

Outras 2.724 ocorrências ainda estão sendo investigadas; AM e RR lideram

Publicado em 18 de Julho de 2018 às 20:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jul 2018 às 20:40
Vacinação em posto de saúde Crédito: Arquivo | Agência Brasil
Foram confirmados, até segunda-feira, 677 casos de sarampo no Brasil, de acordo com dados divulgados pelo Ministério da Saúde nesta terça. Existem dois surtos: no Amazonas, com 444 casos; e em Roraima, com 216. Também foram registrados casos no Rio Grande do Sul (8), no Rio de Janeiro (7), em São Paulo (1), e em Rondônia (1).
Além disso, outras 2.724 ocorrências ainda estão sendo investigadas, a maioria delas (2.529) no Amazonas. Ainda há casos em investigação em Roraima (160), Rio de Janeiro (33) e Rio Grande do Sul (2).
De acordo com o ministério, o genótipo do vírus é igual ao que circula na Venezuela, o que levou à conclusão de que o surto foi importado. A pasta diz que está acompanhando a situação e prestando os apoios necessários aos estados.
Em 2016, a doença foi considerada erradicada em todo o país. A cobertura vacinal ideal para que não haja surtos deve ser de 95%. No entanto, a cobertura em 2017 ficou abaixo da meta, alcançando somente 83,9% na primeira dose (tríplice viral), e 71,5% na segunda dose (tetra viral).
Devem tomar a vacina crianças, adolescentes e adultos de até 49 anos que não tenham sido imunizados. O Ministério da Saúde só não recomenda vacinação contra sarampo para quem tem mais do que 49 anos porque estima-se que 95% das pessoas nessa faixa etária já tiveram a doença na infância, portanto não correm risco de ter novamente.
Todos os indivíduos que já tomaram as duas doses da vacina contra sarampo na vida são considerados protegidos.
O sarampo é uma infecção viral aguda grave e altamente contagiosa. Os sintomas da doença são manchas avermelhadas na pele, manchas brancas na parte interna das bochechas, febre, tosse, mal-estar, conjuntivite, coriza e perda de apetite.

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