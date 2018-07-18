Número de casos de sarampo no Brasil chega a 677

Vacinação em posto de saúde Crédito: Arquivo | Agência Brasil

Foram confirmados, até segunda-feira, 677 casos de sarampo no Brasil, de acordo com dados divulgados pelo Ministério da Saúde nesta terça. Existem dois surtos: no Amazonas, com 444 casos; e em Roraima, com 216. Também foram registrados casos no Rio Grande do Sul (8), no Rio de Janeiro (7), em São Paulo (1), e em Rondônia (1).

Além disso, outras 2.724 ocorrências ainda estão sendo investigadas, a maioria delas (2.529) no Amazonas. Ainda há casos em investigação em Roraima (160), Rio de Janeiro (33) e Rio Grande do Sul (2).

De acordo com o ministério, o genótipo do vírus é igual ao que circula na Venezuela, o que levou à conclusão de que o surto foi importado. A pasta diz que está acompanhando a situação e prestando os apoios necessários aos estados.

Em 2016, a doença foi considerada erradicada em todo o país. A cobertura vacinal ideal para que não haja surtos deve ser de 95%. No entanto, a cobertura em 2017 ficou abaixo da meta, alcançando somente 83,9% na primeira dose (tríplice viral), e 71,5% na segunda dose (tetra viral).

Devem tomar a vacina crianças, adolescentes e adultos de até 49 anos que não tenham sido imunizados. O Ministério da Saúde só não recomenda vacinação contra sarampo para quem tem mais do que 49 anos porque estima-se que 95% das pessoas nessa faixa etária já tiveram a doença na infância, portanto não correm risco de ter novamente.

Todos os indivíduos que já tomaram as duas doses da vacina contra sarampo na vida são considerados protegidos.