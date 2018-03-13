Neta de Bob Marley é nova queridinha da moda

Selah Marley faz sucesso em campanhas Crédito: Reprodução/ Instagram

O nome de Selah Marley pode soar desconhecido em um primeiro momento, mas seu sobrenome logo entrega a linhagem estrelada da qual faz parte. Filha da cantora Lauryn Hill e do ex-jogador de futebol americano Rohan Marley (filho de Bob), a modelo e cantora de 19 anos faz parte da nova geração de queridinhos da moda.

O cenário, aliás, tem sido recorrente: filhos de personalidades despontando como modelos, embaixadores de grifes e favoritos dos grandes estilistas. Pense em nomes como Lily-Rose Depp, filha dos atores Johnny Depp e Vanessa Paradis; Kaia Gerber, filha da supermodelo Cindy Crawford; e Sofia Richie, filha do cantor Lionel Richie.

Selah, por sua vez, é dona de uma carreira curta, mas notável: já estrelou campanhas de marcas como Calvin Klein e Ivy Park (a etiqueta de roupas esportivas criada por Beyoncé), desfilou para a Chanel e também já fez parte do casting da Yeezy, marca do rapper Kanye West.