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Celebridades

Neta de Bob Marley é nova queridinha da moda

Selah Marley apesar da curta carreira já faz sucesso no mundo das grifes. A modelo já desfilou para a Chanel e estrelou campanhas da Calvin Klein e Ivy Park

Publicado em 13 de Março de 2018 às 17:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 mar 2018 às 17:53
Selah Marley faz sucesso em campanhas Crédito: Reprodução/ Instagram
O nome de Selah Marley pode soar desconhecido em um primeiro momento, mas seu sobrenome logo entrega a linhagem estrelada da qual faz parte. Filha da cantora Lauryn Hill e do ex-jogador de futebol americano Rohan Marley (filho de Bob), a modelo e cantora de 19 anos faz parte da nova geração de queridinhos da moda.
O cenário, aliás, tem sido recorrente: filhos de personalidades despontando como modelos, embaixadores de grifes e favoritos dos grandes estilistas. Pense em nomes como Lily-Rose Depp, filha dos atores Johnny Depp e Vanessa Paradis; Kaia Gerber, filha da supermodelo Cindy Crawford; e Sofia Richie, filha do cantor Lionel Richie.
Selah, por sua vez, é dona de uma carreira curta, mas notável: já estrelou campanhas de marcas como Calvin Klein e Ivy Park (a etiqueta de roupas esportivas criada por Beyoncé), desfilou para a Chanel e também já fez parte do casting da Yeezy, marca do rapper Kanye West.
 

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