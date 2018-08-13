Nazaré e Bia Comério abrem seus baús para a Revista.Ag

Confiras os objetos favoritos das empresárias Crédito: Fernando Madeira

Mais do que uma dupla fashion, Nazaré e Bia Comério são, antes de tudo, mãe e filha. E este ano elas foram as responsáveis pelo desfile mais comentado no Vitória Moda. No comando da Hagaef, as capixabas levaram para a passarela um retrato de como a vestimenta representou a luta das mulheres pela igualdade social desde o século XIX. Foi simplesmente sensacional. Tenho certeza que cumprimos nosso objetivo como empresa e também como profissionais. É muito gratificante ver a satisfação e a euforia das pessoas como resultado. Não tenho palavras para definir nosso sentimento hoje, conta Bia, que cresceu brincando no primeiro ateliê de estamparia da mãe.

Nazaré, por seu vez, aprendeu a costurar a própria roupa com a mãe. Toda filha que se casasse, minha mãe dava uma máquina de costura, lembra. Se formou em Artes Plásticas em 1980 e logo montou um pequeno ateliê onde costurava e estampava camisões. Apesar da dificuldade da época, logo comecei a trabalhar prestando serviços de estamparia. Dez anos depois produzia t-shirts estampadas e, consequentemente, nasceu uma fábrica de roupas. Vendíamos para vários estados e até chegamos a exportar para alguns países. Com a crise, acabamos com a marca e começamos uma nova forma de trabalho, conta Nazaré, que é responsável pela criação e os protótipos das peças. Para ela, trabalhar ao lado da filha é a melhor sociedade. Decidimos e compartilhamos as decisões, trocamos experiências e crescemos juntas. Tenho muito prazer em dividir minhas experiências de todos estes anos com minha filha, diz orgulhosa.

Nazaré

Confiras os objetos favoritos das empresárias Crédito: Fernando Madeira





Fé

Tenho muito apreço pelo meu terço. Além de ser das mães que oram pelos filhos, ele foi abençoado pelo Papa Francisco.

Confiras os objetos favoritos das empresárias Crédito: Fernando Madeira





Não dou, não vendo e não troco

A minha tesoura, ninguém tasca! É meu instrumento de trabalho. Ela me inspira para criar cada vez mais.

Confiras os objetos favoritos das empresárias Crédito: Fernando Madeira





Guardo com carinho

O quadro antigo com a foto dos meus filhos tem um valor sentimental grande. Eles são a razão da minha vida.

Bia

Confiras os objetos favoritos das empresárias Crédito: Fernando Madeira





Guardo com carinho

A única boneca que sobrou e que guardei da infância.

Confiras os objetos favoritos das empresárias Crédito: Fernando Madeira





Uma paixão

A máquina de fotografia manual que guardo com muito carinho, e ciúmes, da época da faculdade de Rádio e TV. Ela ainda funciona.

Confiras os objetos favoritos das empresárias Crédito: Fernando Madeira





Não dou, não vendo e não troco