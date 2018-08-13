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Abrindo Baú

Nazaré e Bia Comério abrem seus baús para a Revista.Ag

As empresárias, que também são mãe e filha, contaram um pouco sobre sua história, e ainda exibiram seus objetos favoritos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 ago 2018 às 17:48

Publicado em 13 de Agosto de 2018 às 17:48

Confiras os objetos favoritos das empresárias Crédito: Fernando Madeira
Mais do que uma dupla fashion, Nazaré e Bia Comério são, antes de tudo, mãe e filha. E este ano elas foram as responsáveis pelo desfile mais comentado no Vitória Moda. No comando da Hagaef, as capixabas levaram para a passarela um retrato de como a vestimenta representou a luta das mulheres pela igualdade social desde o século XIX. Foi simplesmente sensacional. Tenho certeza que cumprimos nosso objetivo como empresa e também como profissionais. É muito gratificante ver a satisfação e a euforia das pessoas como resultado. Não tenho palavras para definir nosso sentimento hoje, conta Bia, que cresceu brincando no primeiro ateliê de estamparia da mãe.
Nazaré, por seu vez, aprendeu a costurar a própria roupa com a mãe. Toda filha que se casasse, minha mãe dava uma máquina de costura, lembra. Se formou em Artes Plásticas em 1980 e logo montou um pequeno ateliê onde costurava e estampava camisões. Apesar da dificuldade da época, logo comecei a trabalhar prestando serviços de estamparia. Dez anos depois produzia t-shirts estampadas e, consequentemente, nasceu uma fábrica de roupas. Vendíamos para vários estados e até chegamos a exportar para alguns países. Com a crise, acabamos com a marca e começamos uma nova forma de trabalho, conta Nazaré, que é responsável pela criação e os protótipos das peças. Para ela, trabalhar ao lado da filha é a melhor sociedade. Decidimos e compartilhamos as decisões, trocamos experiências e crescemos juntas. Tenho muito prazer em dividir minhas experiências de todos estes anos com minha filha, diz orgulhosa.
Nazaré
Confiras os objetos favoritos das empresárias Crédito: Fernando Madeira
 
Tenho muito apreço pelo meu terço. Além de ser das mães que oram pelos filhos, ele foi abençoado pelo Papa Francisco.
Confiras os objetos favoritos das empresárias Crédito: Fernando Madeira
 
Não dou, não vendo e não troco
A minha tesoura, ninguém tasca! É meu instrumento de trabalho. Ela me inspira para criar cada vez mais.
Confiras os objetos favoritos das empresárias Crédito: Fernando Madeira
 
Guardo com carinho
O quadro antigo com a foto dos meus filhos tem um valor sentimental grande. Eles são a razão da minha vida.
Bia
Confiras os objetos favoritos das empresárias Crédito: Fernando Madeira
 
Guardo com carinho
A única boneca que sobrou e que guardei da infância.
Confiras os objetos favoritos das empresárias Crédito: Fernando Madeira
 
Uma paixão
A máquina de fotografia manual que guardo com muito carinho, e ciúmes, da época da faculdade de Rádio e TV. Ela ainda funciona. 
Confiras os objetos favoritos das empresárias Crédito: Fernando Madeira
 
Não dou, não vendo e não troco
O vestido de batismo da minha mãe, que passou para mim e minha filha. O valor sentimental tornou-se ainda maior quando descobri que foi feito à mão pela minha avó.

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