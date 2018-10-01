'Não se iluda: você também está ficando velho'

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Ninguém quer ficar velho, mas, também, ninguém quer morrer jovem.

Afinal, envelhecer é ruim?

Embora ninguém queira, não há nada errado em envelhecer. Nada mais natural. Nascer e morrer mantêm o equilíbrio do planeta. Certamente todos optarão por querer ficar velho, até os que achem muito cedo para pensar sobre isso.

Inicialmente, é preciso encontrar um modo mais natural e digno de envelhecer. Numa sociedade que apresenta quadros negativos sobre a velhice, esta pode não ser uma missão muito fácil. É necessária uma mudança radical de pensamento para alcançar uma revolução coletiva. Para que este caminho do envelhecimento não seja doloroso, apresentarei algumas sugestões para torná-lo mais suave. Eis algumas dicas:

1. Esqueça quase tudo o que a sociedade lhe diz sobre envelhecer e ser idoso.

A visão da sociedade sobre o envelhecimento não considera o ser humano como portador de uma alma eterna, mas como um organismo que, gradualmente, para de funcionar. A vida tem uma dimensão espiritual que é muito mais fundamental do que a física, e o idoso pode se conectar mais facilmente com ela e obter inspiração e força.

2. Compreenda que nada se perde, nunca.

Tudo que tem valor permanece: os membros da família e amigos, o mundo da nossa infância e as experiências mais queridas, continuarão presentes ainda que nas lembranças. Nos entregando ao processo natural de envelhecimento, compreenderemos que nada se perderá e este entendimento trará paz, serenidade e sentido para continuar vivo.

3. Saia para o mundo. Este é o momento de deixar sua luz brilhar. Ela servirá à humanidade e aos seus companheiros de jornada.

Os jovens, geralmente, não entendem os idosos. Como estes podem ser, geralmente, tão cautelosos, pacíficos e felizes, mesmo enfrentando diariamente a perda da saúde e das capacidades, além da morte que está cada dia mais perto? A resposta é que o idoso possui um conhecimento interior que o jovem não possui. Foi marcado e amadurecido pelas experiências da vida e teve que se desapegar e se entregar com mais frequência, desenvolvendo uma moderação que traz paz e felicidade. O idoso deve continuar consciente dos seus próprios talentos e os compartilhar.

4. Veja a relatividade dos papéis que as pessoas desempenham. Não os leve tão a sério.

A vida é um jogo. Os adultos estão completamente envolvidos neste jogo e levam seus papéis muito a sério.

A dica é que se mantenha a certa distância, observando os jogadores desempenharem seus papéis; assim, ficará mais fácil desapegar-se dos padrões e expectativas, libertando-se das regras que usava para jogar, - como pai ou mãe, empregador, empregado, etc... , abrindo-se para um novo rumo da vida com novas experiências; novos papéis podem se ajustar melhor ao que você realmente é, mesmo estando envelhecendo. O passado passou; abra-se para o novo e descubra aspectos diferentes de si mesmo. Se você se agarrar a algo que não lhe serve mais, poderá surgir um sentimento de vazio e perda. Então, confie na mudança e desapegue-se.

5. Identifique-se neste mundo, por sua consciência.

Identificar-se neste mundo apenas por sua função social pode ser divertido e interessante, pois você fica completamente absorvido nele. Durante certo período da vida, é natural identificar-se com os papéis que se desempenha, mas também é natural perceber quem você é por trás desse papel. Geralmente isso acontece quando se fica mais velho.

Mesmo que ao olharmos num espelho sintamos que estamos ficando mais velhos, por trás desta imagem há algo que não envelhece e é atemporal: a nossa consciência. E é com ela que devemos nos identificar e não com o corpo que está envelhecendo, seguindo seu caminho natural. Essa conscientização fará com que você brilhe com sabedoria e paz.