Na quaresma, encare uma tarefa por dia

Melina Nunes, da Paróquia São Pedro, em Vitória: mensagens diárias para ajudar nas penitências Crédito: Carlos Alberto Silva | AG

A quaresma é uma época que, para os católicos, significa reclusão, recolhimento. Nesse período, muitos adotam certas penitências com a intenção de se purificar, fazendo abstinência e jejum, por exemplo.

E se em vez de encarar um propósito para seguir ao longo de 40 dias, a pessoa tiver uma missão por dia? Essa foi a ideia de um grupo de jovens da Paróquia São Pedro, na Praia do Suá, em Vitória. As 40 missões vão ser enviadas, diariamente, pelo WhatsApp e compartilhadas nas redes sociais.

Vamos enviar as missões todos os dias, bem cedinho. E a ideia é que elas se espalhem. É o terceiro ano em que a gente usa as redes sociais na quaresma, explica a empresária Melina Nunes, 33 anos, coordenadora da equipe de Liturgia da Paróquia.

A adesão é grande, segundo ela. As pessoas gostam porque é uma tarefa por dia que elas podem seguir ou não. Porque muitas estabelecem uma penitência, como ficar sem beber por 40 dias, e não conseguem manter isso, comenta.

Entre as tarefas sugeridas estão, por exemplo, reservar um dia para rezar por familiares e amigos. Uma outra sugere que a pessoa seja mais paciente, mais tolerante no trânsito, cita Melina.

REDES SOCIAIS

O curioso é que ficar sem usar as redes sociais é justamente uma das penitências mais aplicadas pelos católicos hoje em dia, por serem um hábito viciante.

O padre Gudialace Oliveira, por exemplo, sugere aos mais jovens, principalmente, que tentem jejuar de redes sociais ou da televisão: Eles podem ficar esses 40 dias da quaresma sem mexer no Facebook ou publicar fotos no Instagram. Ou não assistir às séries que mais gostam de acompanhar.

Padre Anderson Gomes, da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na Praia da Costa, em Vila Velha, também recomenda que a abstinência vá para o lado tecnológico. Deve-se aproveitar a época para olhar mais para o outro. Sair do meio virtual e focar mais na realidade, aponta.

CONSTRUTIVO

Mas o mais importante, lembram os sacerdotes, é usar o período de forma mais positiva. Fazer penitência na quaresma não é uma brincadeira. É a hora de se abster de algo que parece ser mais forte do que nós. É para ser algo construtivo, que nos ajude a nos tornarmos pessoas melhores, ressalta Gudialace.

Aquilo que não gastarmos em tempo e dinheiro, que seja revertido para outra pessoa, completa o padre Anderson.

E é esse o direcionamento que o grupo de jovens da Paróquia São Pedro vai receber, segundo Melina. Uma das mensagens sugere que a pessoa escolha uma coisa que goste muito de comer para se abster nesse período. E o dinheiro que seria usado para comprar esse produto, que vire uma refeição para quem precisa, por exemplo, cita ela.

ALGUMAS SUGESTÕES

PENITÊNCIAS MORAIS

Tenha mais amor

Está brigando muito com um irmão ou com a mãe? Aproveite esse período para se reconciliar e manter a paz na família. Procure falar bem das pessoas, em vez de só criticá-las. Reze pelos outros, faça mais favores a amigos. Procure ouvir mais e falar menos.

Mude um comportamento

No trânsito, por exemplo, você costuma ter um comportamento geralmente agressivo? Mude de atitude, seja mais tolerante, mais educado. Você vai ser como essa mudança vai te fazer bem.

MENOS VÍCIOS

Na alimentação

Pode ser algo que você come em excesso, como café, chocolate, refrigerante, fast-food. Faça uma troca por algo mais saudável. Pode ser o jejum de carne, penitência mais comum. Nesse caso, em vez de só jejuar, doe algum alimento a quem precisa.

Menos tecnologia

Está meio viciado em redes sociais? Que tal passar esses 40 dias sem postar fotos ou acessar o Facebook? Deixe o videogame de lado e vá fazer um trabalho voluntário, por exemplo. Para quem é aficcionado por séries de TV, pode ser uma boa trocar o hábito por um livro ou usar esse tempo para visitar um amigo ou parente mais distante.

PENITÊNCIAS CORPORAIS

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