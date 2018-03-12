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mês da mulher

Mulheres respondem: quais assuntos deveriam estar em pauta nas discussões?

Perguntamos a cinco mulheres de diferentes áreas que assunto elas gostariam de ver em discussão no dia delas

Publicado em 12 de Março de 2018 às 20:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mar 2018 às 20:01
Bebel Lobos, 41 anos, Administradora Crédito: Acervo pessoal
A falta de tolerância
Só de termos que levantar uma pauta em prol da mulher, já vemos
o quanto precisamos evoluir. O que mais me incomoda não só
contra a mulher, mastambém com as pessoas em geral, é a
agressividade que temos visto. Seja ela física, verbal ou até virtual.
Uma onda de intolerância na qual o respeito é algo que parece ter
sido esquecido ou deixado de lado. Todosse acham donos da
verdade. Então, a bandeira que levanto hoje é a do respeito para
com o próximo. Vamos viver a paz, porfavor!
 
Bárbara Verzola, 43 anos, empresária-cozinheira
Como equilibrar?
A mulher lutou muito por um pedaço no mercado do trabalho. De
repente ela começa a querer buscar um equilíbrio entre a profissão,
os cuidados com o filho e as preocupações com a casa. Acho que
uma boa pauta seria dar dicas de como buscar esse equilíbrio.
Como se desdobrar para dar conta de tudo  porque ela se desdobra
realmente entre esse papel de mãe, profissional, mulher, dona de
casa... Como buscar esse equilíbrio de uma forma saudável e
encontrar a felicidade nesse caminho.
 
Angelita Corrêa Scardua, 50 anos, Psicóloga especializada em felicidade e em desenvolvimento adulto. Mestre e doutoranda pela Universidade de São Paulo.
A vida de quem cuida da nossa vida
Bom, eu penso que o que deveria ser pautado no Dia da Mulher é um mergulho na
vida daquelas que cuidam da nossa intimidade. O que eu quero dizer com isso? Falo
das mulheres que entram em nossas casas para limpá-las, para cuidar de nossas
crianças, de nossosidosos, para lavar nossa roupa e cozinhar nossa comida. Falo das
mulheres que acordam às 4 ou 5h da manhã para pegar um ônibus e estar em nossas
casas quando acordamos, com o objetivo de nos ajudar a ter uma vida cotidiana
minimamente organizada. Falo sobre essas mulheres que, com o trabalho delas,
contribuem para que mulheres como eu possam ter uma carreira fora do lar. Falo
sobre as empregadas, babás, cuidadoras, diaristas, que fazem a vida doméstica dos
outros andar. Raramente essas mulheressão lembradas. A vida delas não tem o
glamour que costumamos procurar nas manchetessobre as conquistasfemininas,
mas elassão fundamentais para que essas conquistasse realizem. Quando falo que
essas mulheres cuidam da nossa intimidade, é porque elas, mais do que ninguém,
conhecem nossa rotina, nossos gostos e desgostos, nossas derrotas e vitórias. Elas
cuidam da nossa intimidade porque elas cuidam do alimento que nutre nosso corpo,
dasroupas que o veste, do espaço que ele habita. Elas, principalmente, cuidam da
nossa casa e das pessoas que amamos que nela vivem.
 
Franciele Vieira de Freitas, 26 anos, Integrante da banda Melanina MCs
A violência contra a mulher
A pauta envolve a violência contra a mulher e o assédio nasruas que a gente passa
todos os dias. Vivemos em uma sociedade totalmente machista e vemos diariamente
mulheressofrerem abuso físico e moral. E o pior: vendo como a sociedade trata isso
de uma forma natural. É bizarro. O Espírito Santo é um dos Estados onde se matam
mais mulheres por conta de violência doméstica. Temos que mudar esse quadro e
olhar para as nossas mulheres com maisrespeito! O assédio nasruas é constante.
Somos vistas como objeto sexual. Isso incomoda demais, é ofensivo. Não dá pra andar
na rua com vários caraste olhando, piscando, te desejando fisicamente. A sensação é
de ser estuprada em plena luz do dia. É constrangedor!
 
Déborah Sabará, 38 anos, presidente da Gold e vice-presidente do conselho estadual de direitos humanos do Espírito Santo
Os assassinatos de travestis
 
O fim dos assassinatos de travestis e transexuais no Brasil. De acordo com a
Associação Nacional de Travestis e Transexuais (Antra), 179 transforam assassinados
em 2017. E já são 21 só este ano. A pauta poderia trabalhartodos os estigmas que
existem na sociedade brasileira, nas áreasfamiliar, educacional e social. Precisamos
criar meios de manter a permanência  e aceitação  dessa população.
 

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