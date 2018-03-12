Mulheres respondem: quais assuntos deveriam estar em pauta nas discussões?

A falta de tolerância
Só de termos que levantar uma pauta em prol da mulher, já vemos
o quanto precisamos evoluir. O que mais me incomoda não só
contra a mulher, mastambém com as pessoas em geral, é a
agressividade que temos visto. Seja ela física, verbal ou até virtual.
Uma onda de intolerância na qual o respeito é algo que parece ter
sido esquecido ou deixado de lado. Todosse acham donos da
verdade. Então, a bandeira que levanto hoje é a do respeito para
com o próximo. Vamos viver a paz, porfavor!
Como equilibrar?
A mulher lutou muito por um pedaço no mercado do trabalho. De
repente ela começa a querer buscar um equilíbrio entre a profissão,
os cuidados com o filho e as preocupações com a casa. Acho que
uma boa pauta seria dar dicas de como buscar esse equilíbrio.
Como se desdobrar para dar conta de tudo porque ela se desdobra
realmente entre esse papel de mãe, profissional, mulher, dona de
casa... Como buscar esse equilíbrio de uma forma saudável e
encontrar a felicidade nesse caminho.
A vida de quem cuida da nossa vida
Bom, eu penso que o que deveria ser pautado no Dia da Mulher é um mergulho na
vida daquelas que cuidam da nossa intimidade. O que eu quero dizer com isso? Falo
das mulheres que entram em nossas casas para limpá-las, para cuidar de nossas
crianças, de nossosidosos, para lavar nossa roupa e cozinhar nossa comida. Falo das
mulheres que acordam às 4 ou 5h da manhã para pegar um ônibus e estar em nossas
casas quando acordamos, com o objetivo de nos ajudar a ter uma vida cotidiana
minimamente organizada. Falo sobre essas mulheres que, com o trabalho delas,
contribuem para que mulheres como eu possam ter uma carreira fora do lar. Falo
sobre as empregadas, babás, cuidadoras, diaristas, que fazem a vida doméstica dos
outros andar. Raramente essas mulheressão lembradas. A vida delas não tem o
glamour que costumamos procurar nas manchetessobre as conquistasfemininas,
mas elassão fundamentais para que essas conquistasse realizem. Quando falo que
essas mulheres cuidam da nossa intimidade, é porque elas, mais do que ninguém,
conhecem nossa rotina, nossos gostos e desgostos, nossas derrotas e vitórias. Elas
cuidam da nossa intimidade porque elas cuidam do alimento que nutre nosso corpo,
dasroupas que o veste, do espaço que ele habita. Elas, principalmente, cuidam da
nossa casa e das pessoas que amamos que nela vivem.
A violência contra a mulher
A pauta envolve a violência contra a mulher e o assédio nasruas que a gente passa
todos os dias. Vivemos em uma sociedade totalmente machista e vemos diariamente
mulheressofrerem abuso físico e moral. E o pior: vendo como a sociedade trata isso
de uma forma natural. É bizarro. O Espírito Santo é um dos Estados onde se matam
mais mulheres por conta de violência doméstica. Temos que mudar esse quadro e
olhar para as nossas mulheres com maisrespeito! O assédio nasruas é constante.
Somos vistas como objeto sexual. Isso incomoda demais, é ofensivo. Não dá pra andar
na rua com vários caraste olhando, piscando, te desejando fisicamente. A sensação é
de ser estuprada em plena luz do dia. É constrangedor!
Os assassinatos de travestis
O fim dos assassinatos de travestis e transexuais no Brasil. De acordo com a
Associação Nacional de Travestis e Transexuais (Antra), 179 transforam assassinados
em 2017. E já são 21 só este ano. A pauta poderia trabalhartodos os estigmas que
existem na sociedade brasileira, nas áreasfamiliar, educacional e social. Precisamos
criar meios de manter a permanência e aceitação dessa população.