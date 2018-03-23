Mulher tem derrame cerebral e morre após terapia com picadas de abelha

Abelhas Crédito: Reprodução

Uma espanhola de 55 anos morreu após sofrer uma reação severa a um tipo de tratamento de acupuntura em que as agulhas são substituídas por picadas de abelha. Trata-se da primeira morte em decorrência desse tratamento, que médicos classificam como inseguro e desaconselhável. O caso foi descrito no periódico científico Journal of Investigational Allergology and Clinical Immunology, em um artigo assinado por alergistas espanhóis que tentaram salvar a paciente no Hospital Universitario Ramón e Cajal, em Madri.

O tratamento com o veneno da abelha é antigo, mas se popularizou após a atriz americana Gwyneth Paltrow, conhecida por filmes como "Shakeaspeare apaixonado" e "Homem de Ferro", começar a promovê-lo como forma de tratar dores no corpo e inflamações.

A mulher, cuja identidade não foi divulgada, vinha se submetendo à chamada apiterapia numa clínica durante cerca de dois anos, para combater estresse e contraturas musculares. Até que, de acordo com o artigo sobre o caso, ela sentiu efeitos adversos numa sessão do tratamento. A paciente começou a sentir dificuldade de respirar e desmaiou após uma picada. Ela morreu semanas depois, de complicações associadas a um enfarte cerebral provocado pela falta de oxigenação.

"Este é o primeiro caso conhecido de morte por apiterapia devido a complicações de uma anafilaxia grave num paciente sensível que era, até aí, tolerante", escrevem os autores do artigo científico. "Uma tolerância prévia às picadas de abelha não impede obrigatoriamente que possam posteriormente surgir reações de hipersensibilidade".