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Moda

Moletom: Diferentes maneiras de usar o novo hit para esse inverno

O tecido já é tendência entre as famosas e compõe looks super estilosos e confortáveis

Publicado em 04 de Maio de 2018 às 18:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 mai 2018 às 18:42
Rihanna e Kylie Jenner são adeptas da tendência Crédito: Pinterest
O moletom é conhecido por ser um tecido superusual e geralmente usado para os dias de frio intenso. Porém, o estilo Sportwear chega com força total e ele já virou "o queridinho" das famosas, variando em peças, estilos e modelagens. Celebridades como Rihanna, Kim Kardashian e Kylie Jenner já são adeptas da tendência. 
Os acessórios são aliados na hora de compor os looks Crédito: Pinterest
Segundo a consultora de imagem Elian Ramile, o tecido promete fazer sucesso no inverno brasileiro e pode ser usado de diferentes maneiras. "Pode ficar bem esportivo com tênis, mas também fica glamouroso com scarpin, bota e brincos luxuosos" comentou. 
O estilo "podrinho" é queridinho das famosas Crédito: Pinterest
Os estilos destroyed também estão super em alta. "Quando a proposta é bem 'podrinha', vale enriquecer o look com acessórios, cabelo organizado e make  para conferir um equilíbrio e não parecer bagunçado ou desleixado demais" indicou a consultora. 
As calças de moletom também estão em alta Crédito: Pinterest
As calças de moletom já são as preferidas de muitas it-girls e deixam um ar descontraído nas produções. Elian explica que existem diferentes maneiras de usá-las. "As de cós alto, podem ser combinadas com top cropped para criar composições mais modernas e esportivas, e os modelos com abertura lateral são tendência e superindicados para as produções mais fashionistas" .  

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