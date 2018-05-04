Moletom: Diferentes maneiras de usar o novo hit para esse inverno

Rihanna e Kylie Jenner são adeptas da tendência Crédito: Pinterest

O moletom é conhecido por ser um tecido superusual e geralmente usado para os dias de frio intenso. Porém, o estilo Sportwear chega com força total e ele já virou "o queridinho" das famosas, variando em peças, estilos e modelagens. Celebridades como Rihanna, Kim Kardashian e Kylie Jenner já são adeptas da tendência.

Os acessórios são aliados na hora de compor os looks Crédito: Pinterest

Segundo a consultora de imagem Elian Ramile, o tecido promete fazer sucesso no inverno brasileiro e pode ser usado de diferentes maneiras. "Pode ficar bem esportivo com tênis, mas também fica glamouroso com scarpin, bota e brincos luxuosos" comentou.

O estilo "podrinho" é queridinho das famosas Crédito: Pinterest

Os estilos destroyed também estão super em alta. "Quando a proposta é bem 'podrinha', vale enriquecer o look com acessórios, cabelo organizado e make para conferir um equilíbrio e não parecer bagunçado ou desleixado demais" indicou a consultora.

As calças de moletom também estão em alta Crédito: Pinterest