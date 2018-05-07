Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Novidade

Miley Cyrus lança coleção de produtos em parceria com a Converse

Os produtos investem no estilo street-esportivo, com padronagem de bandanas, além de muito brilho e texturas.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 mai 2018 às 16:09

Publicado em 07 de Maio de 2018 às 16:09

A cantora Miley Cyrus lança coleção em parceria com a converse Crédito: Reprodução/ Instagram
Celebrando diversidade, diversão, espírito livre e expressão pessoal, a cantora e atriz Miley Cyrus lança uma coleção de roupas e tênis em parceria com a Converse. Com uma pitada kitsch dos anos 90, ela investe num estilo street-esportivo, com padronagem típica de bandanas, além de muito brilho e texturas.
No Brasil, onde a Converse não comercializa roupas nem bolsas, desembarcam seis modelos de tênis, boa parte deles com glitter e plataformas. Estarão à venda a partir desta semana na Dafiti e nas lojas Danki e Espaço.com, com preços entre R$ 339,90 e R$ 359,90.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva em encontro com o papa Leão XIV
Lula presta solidariedade ao papa Leão XIV após críticas de Trump
Imagem de destaque
Idosos são vítimas de assaltante dentro de ônibus na Serra
Imagem de destaque
Botijão de gás chega a R$ 130 em Colatina e preocupa consumidores

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados