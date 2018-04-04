'Menos é mais': Confira o texto de Manoel Rocha

Viva com simplicidade, menos é mais Crédito: Pinterest

Quando se fala em viver com simplicidade, muitos podem pensar que seria algo como viver com voto de pobreza. Grande engano. Simplicidade é uma escolha de um jeito novo de viver, que todos que quiserem poderão ter.

Muito se discute acerca de formas para viver com mais simplicidade e ter uma vida mais tranquila e feliz. Será que é possível? Acredite, é. Para isso, não é necessário fazer bruscas ou grandes mudanças na vida. A maioria das nossas insatisfações está dentro da gente e não adianta fazer mudança da fachada, quando o interior continua uma bagunça.

Levar uma vida simples é um dos maiores segredos para alcançar a felicidade. A simplicidade nos liberta do inútil, supérfluo e prejudicial, deixando mais espaço para as coisas que realmente importam.

Inicialmente, é melhor aceitar ser desprezado por viver com simplicidade do que ser torturado por viver em constante simulação. Tudo em excesso é prejudicial: trabalho, compromissos ou bens materiais. Até dinheiro em excesso faz mal. Sei que é bom ser previdente, mas é preciso criar novos valores. Aprender a viver com menos, mesmo que se tenha mais, é um exercício libertador e proporciona uma vida mais leve e significativa. Permite direcionar as energias para o que realmente importa, deixando de lado tudo o que é prejudicial ao corpo e à mente. É melhor ser do que ter.

A vida moderna é um convite ao consumismo e ao acúmulo de objetos e coisas inúteis. Esqueça a ideia de guardar, desnecessariamente, coisas que podem ser usadas no futuro; provavelmente, nem lembrará que elas existem ou nem mesmo vai usá-las, como embalagens de presente, móveis fora de uso, roupas que não servem mais, parafernália eletrônica e tantas coisas que atrapalham e irritam na hora de localizar os objetos de uso diário.

Vá, aos poucos, se desfazendo de tudo o que não tem mais serventia. Separe o que pode ser doado, reciclado, o que é lixo mesmo e livre-se de tudo.

Espaços livres e superfícies limpas transmitem liberdade, paz de espírito e fazem circular energia. Se precisar, peça ajuda.

O conceito de vida simples inclui filtrar as emoções, deixando, apenas, as que forem benéficas para a nossa vida e para os nossos relacionamentos.

Faça uma limpeza em seu interior. Ressentimentos, amargura, raiva, inveja e ódio são sentimentos não apenas inúteis, mas também prejudiciais à saúde. São venenos que a pessoa toma na vã tentativa de matar o inimigo. Mas ela é quem vai morrendo.

Perdoar não significa esquecer. Significa deixar a mágoa de lado para concentrar-se em coisas melhores. Deixe o tempo fazer seu trabalho, reprograme sua mente e afaste os pensamentos negativos. Guardar rancor é como beber veneno e esperar que o outro morra.

Repensar os hábitos de consumo é outra dica.

O consumo excessivo de modismos além de contribuir com o impacto ambiental a cada troca de estação, estimula a exploração de trabalhadores em troca de salários irrisórios. O mesmo vale para equipamentos eletrônicos. Compre objetos de qualidade e cuide deles para que durem anos, em vez de trocar a cada seis meses.





Simplifique também a alimentação. Alimentos saudáveis como vegetais e frutas frescas devem ser preferidos ao invés dos alimentos de lanchonetes de fast food. Deixe de lado os caríssimos alimentos fitness: todos os nutrientes que precisamos estão na natureza. Faça atividades físicas diárias.





Talvez esteja na hora de gastar menos com bens materiais e investir em experiências transformadoras da vida e da visão de mundo: viajar para lugares que sempre sonhou, assistir shows das bandas favoritas que sempre quis ver... ler bons livros e assistir bons filmes são uma boa indicação.





Carros são extremamente poluentes e um convite ao sedentarismo. Use mais o transporte público ou bicicleta. Caso não seja possível, tente usar o carro o mínimo possível ou, pelo menos, deixá-lo em casa um dia por semana. Se for a algum lugar mais próximo, vá caminhando. O planeta agradece.

A sociedade de consumo vende a ilusão que o valor das pessoas está na marca das suas roupas, na casa na praia ou no carro importado na garagem.

Mas as experiências que terão mais valor na vida são aquelas que não têm preço.

Assista menos TV e leia menos revistas de moda que vendem a ilusão do corpo perfeito. Desconecte-se das redes sociais e da ilusão que a vida das outras pessoas é perfeita e feliz.





Organize a vida; se necessário, faça uma lista de tarefas priorizando o que é realmente importante. O que ama fazer e o que dá mais valor? Quais compromissos são desnecessários? Definir prioridades, reavaliar compromissos, projetos e relacionamentos: quais deles são coerentes com seus valores e objetivos de vida? Sua vida e sua casa organizada economizam muito tempo para ser dedicado às atividades que realmente gosta.



