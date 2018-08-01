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Marca lança sutiãs e biquínis para quem fez mastectomia

As peças de lingerie e moda praia são feitas sob medida, e a marca ainda conta com lenços e bandanas, próteses externas e cosméticos para amenizar os efeitos do tratamento do câncer de mama na pele

Publicado em 01 de Agosto de 2018 às 17:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 ago 2018 às 17:11
Uma marca nova com um serviço tão específico quanto necessário surge em São Paulo. É a Monnali que abre as portas em Santo Amaro nesta quinta, 2, a partir das 14h, oferecendo produtos para mulheres que fizeram mastectomia, a cirurgia de remoção da mama.
Peças de lingerie e de moda praia feitas sob medida, lenços e bandanas, próteses externas e cosméticos para amenizar os efeitos do tratamento do câncer de mama na pele estão entre as peças comercializadas pelo novo espaço.
"Tudo foi pensado para que o ambiente seja o mais agradável possível para essas mulheres", explica Monica Dinoe, uma das fundadoras da marca, que acompanhou de perto um caso de mastectomia na família. "Percebemos de perto o quanto o câncer de mama pode maltratar uma mulher. Foi aí que surgiu a ideia de criar uma linha moderna, confortável, mas principalmente que eleva a autoestima da mulher", completa.
Monnali Ateliê - Av. Adolfo Pinheiro, 384 (galeria Borba Gato), loja 37 - ao lado da estação Adolfo Pinheiro da linha lilás. @monnaliatelieoficial

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