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Envio em setembro

Marca de maquiagem de Lady Gaga tem frete grátis para o Brasil

Regra vale para as compras feitas na pré-venda, que vai até meados de setembro

Publicado em 

26 jul 2019 às 11:53

Publicado em 26 de Julho de 2019 às 11:53

Crédito: Reprodução/Instagram @ladygaga
Os fãs de Lady Gaga estão ansiosos desde o início do mês para a chegada dos produtos da nova marca de maquiagens da cantora. No começo de julho, Lady Gaga anunciou a criação da linha de cosméticos, a Haus Laboratories, que será vendida na Amazon a partir de setembro deste ano.
A novidade agora é que o frete dos produtos sairá de graça, inclusive para o público brasileiro. Mas a medida vale apenas para quem comprar até o fim da pré-venda, que está estimada para terminar no dia 17 de setembro. E atenção: as maquiagens serão despachadas após essa data.
Produtos como batom, sombra e blush podem ser adquiridos no site da Haus Laboratories. É possível comprar duplas de pigmentos líquidos e o conjunto brilhante sai por R$ 148. No site, também é possível calcular o valor das taxas e impostos e há a opção de pagamento no ato da compra - ou quando o produto chegar ao País.

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