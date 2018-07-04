Marca carioca de acessórios maxi coloridos chega a Vitória

As peças são coloridas e elegantes Crédito: Divulgação

A Sobral Design, especializada em acessórios e objetos decorativos feitos de resina de poliéster, acaba de chegar em Vitória. A inauguração da nova loja, na Praia do Canto, acontece na próxima quinta-feira, dia 12. Apaixonada pela marca e com uma coleção de mais 100 peças, a empresária Thiêzy Menegassi resolveu investir em uma franquia da grife no Espírito Santo. O projeto da loja, elaborado pelo arquiteto Jorge Augusto Coutinho, segue o mesmo padrão das unidades existentes em todo o Brasil e Europa. No entanto, a loja de Vitória será a única com uma área gourmet em seu mezanino, onde Thiêzy pretende organizar regularmente pequenos eventos e convidar clientes a desfrutarem de momentos de descontração.

Daniel Filho relata sua experiência com a marca Crédito: Divulgação

A Sobral, fundada por Carlos Alberto Sobral, iniciou sua história sendo vendida em feira hippie e hoje conta com diversas lojas no Brasil e na França. Confira a seguir um bate-papo com o filho do fundador da marca, Daniel Sobral.

Como você começou na marca? Acredita que irá perpetuar o legado do seu pai?

Nasci dentro da fábrica. Quando eu era bebê, minha mãe improvisava um berço com duas cadeiras, enquanto trabalhava. Então, não consigo me ver fazendo outra coisa que não seja trabalhar na Sobral.

Como surge a inspiração para criar as peças? Como se baseiam para desenvolver os novos objetos?

A criação ainda está a cargo do meu pai, o Sobral. A inspiração vem das coisas do cotidiano, ao caminhar pela praia, numa exposição de arte ou ouvindo uma música. Às vezes, as ideias surgem por acaso, como o efeito pop art, que surgiu a partir da sobra da resina que escorria em um balde.

Há quanto tempo existe a marca?

Fabricamos produtos em resina desde os anos 70, mas a marca Sobral surgiu em 2001, quando abrimos nossa primeira loja de varejo.

Quais são consideradas as peças mais emblemáticas/ icônicas da grife? As mais conhecidas e lembradas?

A Sobral é conhecida pelos efeitos multicoloridos como Pop Art, Polock e Kandinsky. Além disso, temos o Cristo Redentor, a Nossa Senhora Aparecida e os bancos. Em Búzios, por exemplo, como não podemos utilizar a logomarca na vitrine, a loja é conhecida pelos clientes como a loja dos banquinhos coloridos.

Ao todo, quantos funcionários trabalham para a Sobral? Qual o número atualizado de lojas dentro e fora do Brasil?

Aproximadamente 125 funcionários, entre lojas e fábrica. No Brasil, a Sobral tem 12 lojas próprias, o e-commerce e oito franquias, já incluindo a de Vitória. E, na França, temos duas lojas de varejo e uma de atacado.

As peças são coloridas e elegantes Crédito: Divulgação

Os acessórios e objetos decorativos são feitos de resina de poliéster. Qual a importância de ser uma empresa sustentável e preocupada com o ambiente? Quais são as práticas conscientes da empresa?

A Sobral sempre se preocupou com o impacto social e ambiental que podemos causar. Somos a única empresa do setor com licença ambiental do INEA e do ICM-Bio. Estamos sempre desenvolvendo novas peças e efeitos para o aproveitamento das peças com defeitos ou quebradas. Nossos bancos, molduras de espelho e porta-retratos são alguns exemplos. Com isso, geramos menos de 5% de resíduos sólidos de resina, e esses são descartados periodicamente, conforme estabelecido pela lei. Outra maneira que contribuímos com o meio ambiente é pelo fato de conseguirmos reproduzir efeitos como tartaruga, osso, chifre, couro, âmbar, turquesa e outras pedras, reduzindo a exploração animal e mineral.

Por isso, a Sobral foi indicada pela WGSN ao Prêmio Global Fashion Awards para concorrer na categoria Most Sustainble Brand or Retailer de 2011.

A presidente Dilma Rousseff encomendou peças exclusivas para presentear os chefes de delegação e Estado que participaram da Rio+20, em 2012. Em 2010, Beyoncé veio ao Brasil para gravar seu videoclipe com a cantora Alicia Keys, no Rio de Janeiro, e apareceu usando peças da Sobral. Como acontecem essas parcerias? Qual a importância desse reconhecimento internacional da grife?

Essas parcerias surgiram espontaneamente, como no caso da Beyoncé, que foi presenteada com uma peça da Sobral antes do show dela no Brasil, e ficou apaixonada. Então, a assessoria dela entrou em contato conosco e pediu algumas peças para que ela usasse no videoclipe. Outra parceria foi com o estilista Karl Lagerfeld, que nos procurou em nossa loja de Paris, através de sua equipe de criação. A partir desse contato, acabamos produzindo todas as peças do desfile de inverno de 2008 da sua marca. O reconhecimento internacional é importante para manter nossos padrões de qualidade elevados.

Qual a expectativa de abrir a primeira franquia da marca no Espírito Santo?

Temos expectativa de muito sucesso, pois há muito tempo nossas fãs pedem pra abrirmos uma Sobral no Estado. Estamos muito felizes de iniciarmos essa parceria.

Quais os planos futuros para a marca?