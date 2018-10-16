Mara Barcelos abre seu baú para a Revista.Ag

Filha de um motorista e de uma dona de casa, a mineira Mara Barcelos, 48 anos, cresceu no Espírito Santo. Formada em Administração, trabalhou durante anos em uma multinacional. Foi uma época muito importante na minha vida, onde percebi que tinha oportunidades e acesso às novas tecnologias da informação. Também percebi que, se me dedicasse e estudasse, seria independente financeiramente. Fui uma das primeiras mulheres na área comercial dessa empresa e ganhei vários prêmios internacionais de vendas, lembra.
Foi durante o processo de reestruturação da empresa que ela decidiu empreender em um negócio próprio, criando a Pipocando em 1997, após uma viagem aos Estados Unidos, com uma amiga do trabalho. Fomos receber um prêmio de vendas. Estudamos o negócio de pipocas e resolvemos romper as barreiras no primeiro shopping da cidade, com o conceito inicial de quiosque em formato de picadeiro de circo, onde vendíamos dois sabores de pipocas (salgada e doce) com várias coberturas. Hoje somos a única marca/loja de pipocas gourmets dentro de shopping center no Brasil, conta ela que ama andar de bicicleta, uma boa conversa e viajar com a família.
Guardo com carinho
A foto com meu avô. É uma das poucas fotos que tenho de meus avós maternos com os três primeiros netos na infância.
Não dou, não vendo e não troco
O anel de ouro que comprei com o primeiro salário que ganhei na multinacional.
Lembrança de viagem
O carrinho de pipoca vintage que comprei na minha primeira viagem à Disneylândia. Ele me remete ao negócio de pipoca e a quando comecei a Pipocando.
Fé
Representada pelo terço que comprei em uma viagem à Roma, na Itália.
Lembrança especial
É representada pelo sapato que usei na minha formatura de graduação. Um dia muito especial.
Amuleto
É o chaveiro com a nova marca da minha empresa. É o meu amuleto da sorte.