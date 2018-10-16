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Abrindo Baú

Mara Barcelos abre seu baú para a Revista.Ag

Ela contou um pouco sobre sua carreira, novos planos, e ainda exibiu seus objetos favoritos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 out 2018 às 15:53

Publicado em 16 de Outubro de 2018 às 15:53

. Crédito: Vitor Jubini
Filha de um motorista e de uma dona de casa, a mineira Mara Barcelos, 48 anos, cresceu no Espírito Santo. Formada em Administração, trabalhou durante anos em uma multinacional. Foi uma época muito importante na minha vida, onde percebi que tinha oportunidades e acesso às novas tecnologias da informação. Também percebi que, se me dedicasse e estudasse, seria independente financeiramente. Fui uma das primeiras mulheres na área comercial dessa empresa e ganhei vários prêmios internacionais de vendas, lembra.
Foi durante o processo de reestruturação da empresa que ela decidiu empreender em um negócio próprio, criando a Pipocando em 1997, após uma viagem aos Estados Unidos, com uma amiga do trabalho. Fomos receber um prêmio de vendas. Estudamos o negócio de pipocas e resolvemos romper as barreiras no primeiro shopping da cidade, com o conceito inicial de quiosque em formato de picadeiro de circo, onde vendíamos dois sabores de pipocas (salgada e doce) com várias coberturas. Hoje somos a única marca/loja de pipocas gourmets dentro de shopping center no Brasil, conta ela que ama andar de bicicleta, uma boa conversa e viajar com a família.
. Crédito: Vitor Jubini
Guardo com carinho
A foto com meu avô. É uma das poucas fotos que tenho de meus avós maternos com os três primeiros netos na infância.
. Crédito: Vitor Jubini
Não dou, não vendo e não troco
O anel de ouro que comprei com o primeiro salário que ganhei na multinacional.
. Crédito: Vitor Jubini
Lembrança de viagem
O carrinho de pipoca vintage que comprei na minha primeira viagem à Disneylândia. Ele me remete ao negócio de pipoca e a quando comecei a Pipocando.
. Crédito: Vitor Jubini
Representada pelo terço que comprei em uma viagem à Roma, na Itália.
. Crédito: Vitor Jubini
Lembrança especial
É representada pelo sapato que usei na minha formatura de graduação. Um dia muito especial.
. Crédito: Vitor Jubini
Amuleto
É o chaveiro com a nova marca da minha empresa. É o meu amuleto da sorte.

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