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Maquiador queridinho das famosas lança kits de maquiagem com a MAC

Junior Mendes já assinou a beleza de personalidades como Anitta, Ivete Sangalo, Angélica e Glória Maria, e escolheu seus produtos favoritos da marca para criar três combos

Publicado em 29 de Agosto de 2018 às 14:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 ago 2018 às 14:35
Junior Mendes assina kits para a MAC Crédito: Reprodução/ Instagram
Um dos maquiadores mais famosos do País, Junior Mendes uniu forças com a MAC para criar kits exclusivos de maquiagem. O profissional, que já assinou a beleza de personalidades como Anitta, Ivete Sangalo, Angélica e Glória Maria, escolheu seus produtos favoritos da marca de cosméticos para criar os três combos, pensados tanto para as noivas (principal público de Junior) quanto para visuais glamourosos de tapete vermelho.
O kit Noivas reúne produtos clássicos: o batom nude Angel, a máscara de cílios Haute and Naughty (normal ou à prova dágua), o iluminador Soft & Gentle e a paleta de sombras Dusky. Tudo por R$ 399. Já o conjunto Glow é ideal para uma maquiagem mais suave e em tons de rosa, englobando a máscara InstaCurl Lash, o batom Crème Cup e a paleta de sombras Burgundy - à venda por R$ 286.
Por fim, o Glam traz itens poderosos: o batom vermelho Russian Red, a paleta de sombras Amber Times Nine e a máscara de cílios In Extreme Dimension Lash; também por R$ 286. Os kits serão lançados no dia 4 de setembro na multimarcas de luxo Dona Santa, em Recife, e estarão à venda também no e-commerce da MAC a partir dessa data.

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