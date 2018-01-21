Malhar em família ajuda a manter o foco, dizem especialistas

Aline virou uma espécie de "personalzinha" da mãe, Caroline Crédito: Marcelo Prest

Quem está há um tempo parado, adiando a volta para a academia, pode estar precisando de um incentivo extra. E esse empurrãozinho pode vir de casa mesmo.

Foi o que aconteceu com a jornalista Caroline Caramugy, 40 anos, que levou um puxão de orelhas da filha e resolveu retomar a rotina de exercícios. Aline, de 21 anos, não só convenceu a mãe a malhar como também resolveu suar a camisa junto com ela.

Há duas semanas, as duas batem ponto na academia do prédio onde moram. Ela virou tipo uma personalzinha minha, brinca Caroline. Vamos todos os dias no mesmo horário. Se não fosse por ela, eu ainda estaria empurrando o exercício com a barriga. Está dando muito certo, conta a jornalista.

Não é só com a Caroline que a receita funciona. Um estudo divulgado pela Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo (USP) revelou que treinar acompanhado de um amigo, namorado ou mesmo de algum parente pode ajudar a reduzir o estresse, manter o foco e estimular a prática de exercícios físicos.

Incentivo

A ideia de encontrar amigos ou parentes no local já funciona como um incentivo. Além disso, as vantagens geradas pelo encontro, como a possibilidade de colocar a conversa em dia, diminuem a imagem negativa que algumas pessoas têm da rotina de exercícios, diz a psicóloga Tammy Andrade Motta.

O educador físico Julio César de Oliveira Júnior também só vê pontos positivos nessa parceria. Para quem está sedentário, principalmente, é muito mais complicado ter essa disposição por conta própria. É preciso um incentivo. E isso vindo de um filho, de um irmão, do marido, fica muito mais fácil e motivante, observa ele.

Aline, que já estava no pique do exercício, viu que a mãe estava precisando dessa força. Ela estava há muito tempo parada. Eu me senti na obrigação de fazer algo por ela. Agora, vamos malhar juntas. A gente toma café da manhã juntas e vai. Uma vai animando a outra, disse a jovem universitária.

BENEFÍCIOS

Exemplo de casa

Já está comprovado: é mais fácil convencer alguém sobre algo com exemplo. Se um membro da família decidiu se exercitar, os demais vão poder acompanhar de perto todos os resultados disso ao vivo, diariamente. Ver a pessoa emagrecer, melhorar de saúde e ter mais qualidade de vida é um baita estímulo.

Um incentiva o outro

Ver a disposição de alguém para malhar acaba contagiando, espantando a preguiça. Fica mais fácil e prazeroso malhar com alguém querido por perto.

Desistência é menor

A companhia ajuda a manter firme a rotina. Malhando juntos, um estimula o outro a continuar, afinal, o objetivo é o mesmo.

Treino mais animado

Quando estamos com pessoas queridas por perto, tudo fica melhor. Até malhar. O tempo passa, e você não vê. Tem alguém ali para te incentivar, pegar uma água pra você. Sem falar no prazer de passar mais tempo em família.

Alimentação melhora