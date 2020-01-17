Maisa diz ter paralisia do sono. Entenda o problema e o que fazer

Maisa Silva, apresentadora, teve paralisia do sono Crédito: Reprodução

Dias atrás, a apresentadora Maisa Silva compartilhou com seus seguidores, nas redes sociais, que estava com medo de dormir após vivenciar uma situação estranha: ela acordou e não conseguiu se mexer. Acabei de descobrir que eu tive uma paralisia do sono essa noite, é horrível, ok?, escreveu no Twitter.

Alguns fãs da jovem logo trataram de consolá-la. Fica tranquila. É assustador no começo, mas não precisa ficar com medo", disse uma seguidora. "Eu tenho desde criança com certa frequência, já é normal. Tenho até técnica para 'voltar'. Mas, de fato, a primeira vez é aterrorizante", amenizou outro. Já outros seguidores brincaram com o fato de o problema parecer indicar uma situação paranormal. "Antigamente pensavam que era um demônio que sentava sobre o peito da pessoa e a impedia de se levantar", comentou um rapaz.

Acabei de descobrir q eu tive uma paralisia do sono essa noite, é horrível ok? — +a (@maisa) January 8, 2020

A paralisia do sono, no entanto, não tem nada de sobrenatural, pelo contrário. Segundo os médicos, trata-se de uma condição comum, que pode acontecer com qualquer pessoa em algum momento da vida.

"Paralisia do sono é uma dificuldade de movimentar o corpo. O paciente está desperto, está acordado, só que ele não consegue se movimentar. É como se ele estivesse paralisado. Ele geralmente entra em desespero porque quer movimentar o corpo e não consegue", descreve a médica pneumologista e presidente da Associação Brasileira do Sono regional do ES (ABS-ES), Jéssica Polese.

Segundo a especialista, é muito comum que a paralisia do sono aconteça em episódios associados ao despertar: a pessoa desperta de um sonho ou com um barulho e aí sente essa incapacidade de movimentar o corpo. "Ela está acordada, ciente do que está acontecendo ao redor, mas não consegue se mexer. O paciente entra em desespero nessa situação, com a sensação de que vai morrer ou que está morto, mas normalmente isso acontece eventualmente e não tem outros problemas".

Em alguns casos, diz Jéssica, a paralisia do sono pode acontecer associada à alguma doença. "Por exemplo, uma doença comum que está associada à paralisia do sono é a narcolepsia. Doenças neurológicas ou um trauma encefálico também podem causar essa condição", cita ela.

O neurologista Leonardo Maciel também ressalta que não há motivos para grandes preocupações. "É uma condição benigna, que não traz consequências para a pessoa. Mas é muito assustadora, principalmente os primeiros eventos, quando ela não sabe o que está acontecendo", comenta. O médico destaca que existem fatores que favorecem o problema, como privação de sono e uso de medicamentos. A paralisia do sono é recorrente em pessoas mais jovens.

Mas e se acontecer? O que fazer? De acordo com Jéssica Polese, antes de entrar em pânico a pessoa deve se concentrar e tentar, primeiro, a movimentar os olhos. "Só esse estímulo já faz despertar mais e ganhar tônus muscular. Porque a paralisia do sono dura um tempo muito curto, embora a pessoa tenha a impressão que é por muito tempo".