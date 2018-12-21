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Decoração

Living Coral: como incluir a cor de 2019 da Pantone na decoração

Alegre e cheia de vida! Essa é a melhor descrição para a aposta do tom de 2019 pela Pantone, a cor Living Coral. E se você amou e já quer apostar na tendência, ouvimos duas arquitetas para descobrir as melhores dicas

Publicado em 21 de Dezembro de 2018 às 15:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 dez 2018 às 15:13
A Pantone, maior instituição referência de paletas de cores do mundo, já lançou sua aposta para 2019, e a cor escolhida foi a Living Coral, um coral bem vivo e marcante. E o tom já foi aprovado por muitos fãs de novidades, design e artes, mas promete também invadir as casas e empreendimentos, decorando os mais diversos ambientes.
A arquiteta e urbanista Adriana Maia esclarece que a cor é alegre, mas ao mesmo tempo relaxante, e por isso pode trazer tranquilidade ao dia a dia. É uma tonalidade de forte presença, que transgride a era tecnológica com seu mecanismo líquido e veloz, e nos remete ao fundo do mar, funcionando como um elemento de pausa e reflexão, disse Adriana.
>Os tapetes também podem ser protagonistas na decoração
Por ser uma cor vibrante, ela reconecta o ser com o natural, trazendo aconchego e suavidade ao ambiente, porém é preciso saber dosá-la. Os ambientes precisam ter uma harmonia de cores e a Linving Coral, como qualquer outra cor, se não for bem aplicada pode causar desconforto, explica a arquiteta, que sugere o uso da tonalidade com cautela. A ideia é ter em mente qual a sensação você gostaria de transmitir no ambiente - ousadia, energia, leveza, alegria? e a partir daí dosar o seu uso como o elemento transformador da decoração, finaliza.
A arquiteta Tatiana Pradal também indica o uso pontual do tom, ou se a ideia for usar em paredes, apostar nos detalhes compondo com outras cores, como desenhos geométricos, ou outra parede. Aposte nos ambientes comuns ou ao ar livre, pois a cor dará um toque de alegria no espaço, complementa Tatiana.
Uma boa opção também é abusar da cor nas almofadas, tecidos, móveis pequenos (como cadeiras e poltronas), e quadros, a fim de complementar a ornamentação. Outra maneira interessante é investir nas flores com esse tom, pois permitem que as mudem de lugar, facilitando na hora da composição, finaliza a arquiteta.
 

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