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LeBron James lança coleção de roupas e tênis com a Nike

Ele assina a coleção, em parceria com o designer John Elliott, para a linha de vanguarda da Nike, a NikeLab
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 ago 2018 às 18:00

Publicado em 03 de Agosto de 2018 às 18:00

LeBron James assina coleção para a NikeLab Crédito: Reprodução/ Instagram
Uma estrela do basquete norte-americano e recém contratado pelo Los Angeles Lakers, LeBron James assina em parceria com o designer John Elliott uma coleção para a linha de vanguarda da Nike, a NikeLab.
As criações foram desenvolvidas com base na vontade de LeBron de ter roupas versáteis, que possam transitar entre reuniões de trabalho e demais tarefas do dia-a-dia. Entre elas está um tênis com meia acoplada além de peças de vestuário elegantemente esportivas.
A coleção Nike LeBron James x John Elliott chega ao Brasil no dia 18 de Agosto e estará disponível para venda em nike.com.br/NikeLab.

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