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Lady Gaga é a primeira a usar peça da Céline criada por Hedi Slimane

De couro preto com ferragens douradas e personalizada com suas iniciais, o acessório foi um presente do estilista

Publicado em 30 de Agosto de 2018 às 16:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 ago 2018 às 16:20
A primeira criação de Hedi Slimane para a grife francesa Céline acaba de ser revelada - por ninguém menos do que Lady Gaga. A cantora apareceu no Museu do Louvre, em Paris, usando uma bolsa assinada pelo estilista francês, que assumiu a direção criativa da marca em fevereiro, substituindo Phoebe Philo, e fará sua estreia oficial em setembro deste ano.
De couro preto com ferragens douradas e personalizada com as iniciais de Gaga, o acessório foi um presente de Slimane. "Ele a presenteou com a bolsa e é a primeira de sua nova coleção, que vai ser apresentada no mês que vem", afirmou o stylist da cantora, Tom Eerebout, em entrevista ao Business of Fashion. "Eles se tornaram amigos muito próximos desde que [Slimane] a fotografou para a capa do álbum The Fame Monster", disse.

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