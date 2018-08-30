Lady Gaga é a primeira a usar peça da Céline criada por Hedi Slimane

A primeira criação de Hedi Slimane para a grife francesa Céline acaba de ser revelada - por ninguém menos do que Lady Gaga. A cantora apareceu no Museu do Louvre, em Paris, usando uma bolsa assinada pelo estilista francês, que assumiu a direção criativa da marca em fevereiro, substituindo Phoebe Philo, e fará sua estreia oficial em setembro deste ano.

De couro preto com ferragens douradas e personalizada com as iniciais de Gaga, o acessório foi um presente de Slimane. "Ele a presenteou com a bolsa e é a primeira de sua nova coleção, que vai ser apresentada no mês que vem", afirmou o stylist da cantora, Tom Eerebout, em entrevista ao Business of Fashion. "Eles se tornaram amigos muito próximos desde que [Slimane] a fotografou para a capa do álbum The Fame Monster", disse.