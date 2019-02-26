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Oscar de peso

Lady Gaga compareceu ao Oscar com diamante amarelo usado por Audrey Hepburn

A peça de 128 quilates foi descoberta em 1877 na África do Sul, sendo adquirida no ano seguinte por Charles Tiffany, fundador da grife que leva seu sobrenome

Publicado em 

26 fev 2019 às 17:02

Publicado em 26 de Fevereiro de 2019 às 17:02

A atriz Lady Gaga no Oscar 2019 Crédito: Reprodução/Instagram @ladygaga
Todos os holofotes se viraram para Lady Gaga neste domingo, 24, quando a cantora e atriz surgiu na cerimônia do Oscar 2019. Além de faturar seu primeiro Oscar na carreira, a artista chamou a atenção por outro detalhe: seu colar da Tiffany & Co.
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Lady Gaga usava um colar com um grande diamante amarelo, considerado um dos maiores e mais valiosos do mundo. A peça de 128 quilates foi descoberta em 1877 na África do Sul, sendo adquirida no ano seguinte por Charles Tiffany, fundador da grife que leva seu sobrenome.
Chamada de Tiffany Diamond, a joia foi usada apenas três vezes. Antes de Gaga, a atriz Audrey Hepburn usou o diamante em 1961 para as fotos de divulgação do filme Bonequinha de Luxo. Em 1957, a socialite E. Sheldon Whitehouse usou a peça durante um baile da Tiffany em Rhode Island, nos Estados Unidos.
Apesar de não ter sido confirmado, estima-se que o valor da joia supere os US$ 30 milhões, aproximadamente R$ 112 milhões.

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