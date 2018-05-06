Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
"Refrigerante" natural

Kombucha: oito motivos para beber todos os dias

Veja os benefícios do chá fitness que é considerado o 'elixir da saúde'

Publicado em 05 de Maio de 2018 às 21:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 mai 2018 às 21:01
Kombucha, o chá fitness que é considerado "elixir da saúde" Crédito: Shutterstock
Kombucha. Já ouviu falar? Essa bebida efervescente vem conquistando a turma natureba por seus muitos benefícios para a saúde. Ela ajuda a desintoxicar o organismo, gera saciedade e energia extra para o dia a dia e ainda alivia sintomas da tensão pré-menstrual (TPM), só para citar algumas promessas.
Feita a partir da fermentação do chá, a Kombucha é da família do Kefir, outro probiótico que ganhou adeptos nos últimos tempos. Tem um modo de preparo específico, que consiste em alimentar um conjunto de micro-organismos que formam uma colônia e, ao final, produzem uma bebida tão nutritiva que ficou conhecida como elixir da saúde.
A fermentação é feita a partir da infusão de um chá, geralmente chá verde ou chá preto, com alguma fonte de glicose, que pode ser açúcar ou uma fruta. Pode-se usar qualquer fruta, de acordo com o gosto da pessoa. Já provei uma feita com chá verde, gengibre e mel, que ficou uma delícia, comenta a nutricionista Pâmela Terra, de São Paulo.
Refrigerante
Essa fermentação, diz ela, gera produção de oxigênio. A bebida fica levemente gasosa, como se fosse um refrigerante natural. Quem provou garante que o sabor lembra um espumante. Por isso, o ideal é bebê-la gelada.
Como tem essa função probiótica, melhora o funcionamento do intestino e, como consequência, a imunidade. Como é ácida, tem ação antibiótica, como um anti-inflamatório natural. E como melhora intestino, a produção de serotonina aumenta, reduzindo chances de depressão, reduzindo a enxaqueca, a compulsão, cita Pâmela.
Praticamente não há contraindicações. Mas por conta da cafeína presente no chá, não costuma ser indicada para quem tem problema grave de hipertensão, grávidas e lactantes. Crianças a partir dos 4, 5 anos já podem tomar em doses bem pequenas, afirma a nutricionista Camila Gomes.
Não vale exagerar! Não pode fazer uso de probióticos, como Kefir e kombucha, a torto e a direito. Cada um tem um jeito certo de tomar. Há pessoas com alergia ao chá verde, por exemplo, orienta Pâmela.
Apesar de milenar, o consumo de kombucha no Brasil é algo novo. Nos Estados Unidos e na Europa, é tradicional, as pessoas bebem todos os dias. Tem nos restaurantes, observa Camila.
Ela sugere ingerir a kombucha de duas formas: Pode usar num processo detox, tomando 500 ml uma vez por semana, para fazer uma limpeza do organismo. E depois, para manutenção, vale beber doses pequenas, de 100 ml diariamente. E pode alternar com o Kefir, já que são bactérias diferentes.
Os melhores horários para saborear essa bebida são pela manhã, ao acordar, em jejum, ou antes de ir dormir. Se tomar à noite, o ideal é não comer nada depois para deixar os probióticos agirem no organismo, diz Camila.
Para quem acha que não vai dominar a técnica de preparo, a kombucha já pode ser encontrada pronta nos mercadinhos orgânicos das grandes cidades.
Tatiana Pessotti mostra colônia para produção de Kombucha Crédito: Arquivo pessoal
A dona de casa Tatiana Pessotti passou a tomar a kombucha, viu os benefícios e logo começou a
preparar para parentes e amigos. Até o filho mais velho, de 7 anos, aderiu ao refresco. Hoje ela vende a bebida na loja de produtos caseiros da família, no Centro de Vitória. "Consegui a colônia da Kombucha com um grupo na Internet. Produzi em casa. Provei e adorei. Meu intestino melhorou 1000%", conta ela.
Por que experimentar
Ação probiótica - A bebida é um probiótico, um alimento rico em micro-organismos benéficos à saúde. Tem bactérias e leveduras que ajudam no fortalecimento da flora intestinal
É desintoxicante - Limpa o organismo, eliminando as toxinas pelas fezes. Tem efeito benéfico no fígado, rins e pâncreas
Equilibra o pH sanguíneo - Por ser ácida, a bebida ajuda a regular os níveis de PH do sangue, deixando o corpo mais forte para combater doenças
Fortalece o sistema imunológico - O equilíbrio da flora intestinal protege o organismo de viroses
É antioxidante - Como tem como base os chás verdes, a kombucha é rica em antioxidantes, combatendo os radicais livres e ajudando na prevenção de diversos tipos de cânceres
Melhora sintomas de ansiedade, depressão, TPM, menopausa e enxaquecas - Como melhora a saúde do intestino, aumenta a produção de serotonina, hormônio que gera bem-estar e reduz as dores
Dá energia e saciedade - Rica em cafeína, a bebida dá pique para encarar o dia a dia e não é calórica. Um copo de 250 ml tem 40 kcal. Como promove a saciedade, ajuda, por tabela, a emagrecer
Previne o diabetes - A Kombucha reduz o tempo de digestão dos carboidratos, diminuindo os níveis de glicose no sangue. Estudos mostram que quem ingere com frequência o chá verde tem menos chance de ter diabetes
VEJA VÍDEO

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

TJES
Juiz do ES é condenado à aposentadoria pela 2ª vez por não aparecer no local de trabalho
Em comemoração aos 30 anos da CBN Vitória, Milton Jung apresenta programa direto do ES
Em comemoração aos 30 anos da CBN Vitória, Mílton Jung apresenta programa direto do ES
Imagem de destaque
Palantir: por que o crescimento do poder global da empresa de IA causa preocupação?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados