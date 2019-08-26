Joias vínicas: conheça os rótulos mais caros do mundo

Conheça alguns dos vinhos mais caros do mundo Crédito: Reprodução/ Shutterstock

Pode até parecer que há um certo exagero nesse título, mas é factível afirmar que muitos vinhos ostentam o status de autênticas joias, seja pelo alto valor que atingem no mercado, seja pela qualidade e raridade, capazes de despertar o interesse de ricos apreciadores e colecionadores ao redor do mundo.

Para levar ao extremo essa afirmação, basta mencionar o fato de que uma preciosa garrafa de Domaine de la Romanée-Conti (da excepcional safra 1945), perfeitamente adegada por um grande produtor da Borgonha, foi capaz de alcançar o valor recorde de US$ 558 mil (pouco mais de R$ 2,2 milhões) num leilão realizado em Nova York no ano passado.

É claro que nem todas as “joias vínicas” são capazes de atingir um patamar de preço tão elevado, digno de um diamante de muitos quilates, mas muitas delas atingem valores que impressionariam em qualquer joalheira.

As razões que levam alguns vinhos a atingir patamares de preços quase insanos são várias, mas podem ser concentradas em quatro fatores principais que se interconectam: origem, safra, qualidade e raridade. A origem agrega um referencial histórico ao vinho, graças a um padrão qualitativo construído ao longo de dezenas (ou mesmo centenas) de anos. Por exemplo, um vinho oriundo de um vinhedo classificado como Grand Cru na Borgonha, sempre valerá muito mais que um simples Villages.

A safra, conforme sua qualidade, que pode ser bastante variável nos vinhedos da Europa, pode adicionar mais uma boa parcela de valor ao vinho, ainda mais se essa qualidade for associada a um baixo rendimento nas vinhas, algo relativamente frequente.

O fator qualidade incorpora uma boa parte da origem do vinho, da reputação de sua safra, mas costuma ser determinada mesmo pela maestria de seu produtor. Citando mais uma vez a Borgonha como referência, um vinho de uma grande safra, elaborado num mesmo vinhedo Grand Cru, pode ter valor muito diferente de outro, produzido nas mesmas condições, mas pelas mãos de outro produtor mais renomado.

Esse exemplo é particularmente comum de ser notado no Clos de Vougeot, um vinhedo classificado como Grand Cru, cuja área total de 50,6 hectares está dividida entre mais de 80 proprietários. Em teoria, os parâmetros de preço deveriam ser parecidos, mas, na prática, alguns podem custar o dobro de outros quando chegam ao mercado.

Por fim, o aspecto raridade completa a equação capaz de potencializar substancialmente o preço de um vinho. Enquanto um grande château de Bordeaux é capaz de produzir algumas dezenas ou centenas de milhares de garrafas de seu melhor vinho por ano, uma pequena propriedade vinícola da Borgonha raramente passa de 10 mil garrafas anuais.

Assim, com o passar dos anos, o consumo desses vinhos reduz significativamente sua disponibilidade no mercado, multiplicando mais uma vez seus preços. Para “lapidar” por completo o valor dessas joias vínicas, a conservação e a procedência (que pode ser duvidosa) podem elevar ao extremo o preço alcançado por elas, vide o Romanée-Conti citado no início do texto.

Mas nem todas essas joias vínicas estão fora do alcance dos bolsos de pessoas normais, financeiramente falando. Ainda que não sejam exatamente baratos, existem muitos rótulos de vinho recheados de qualidade, notoriedade e raridade, capazes de fazer brilhar os olhos de qualquer enófilo.

Listo aqui alguns vinhos que ainda podem ser encontrados (e comprados) sem demasiado esforço; outros, cuja reputação e história merecem ser lembradas; sem deixar de citar alguns que, de tão raros e difíceis de encontrar, são carinhosamente apelidados de “unicórnios”!

Quem sabe um dia você não tem a sorte de se deparar com uma “joia” dessas na sua taça?

FRANÇA

Domaine de la Romanée-Conti 1990

Henri-Jayer Vosne-Romanée (1)

Cros Parantoux 1985

Domaine Leroy Musigny 1978, Château Mouton-Rothschild 2000 (2)

Château Lafite-Rothschild 1982

Krug Champagne Clos d’Ambonnay 1996

ITÁLIA

Bruno Giacosa Barolo Riserva Faletto 1990

Conterno Monfortino Barolo Riserva 1978 (3)

Case Basse Soldera Brunello di Montalcino 2004 (4)

Sassicaia 1985

Giuseppe Quintarelli Amarone della Valpolicella Riserva 1997

ESPANHA

Marqués de Murrieta Castillo Ygay Gran Reserva Blanco 1986 (5)

Toro Albalá Don PX Convento Selección 1946 (6)

Lopez de Heredia Viña Tondonia Gran Reserva Tinto 1970

Vega Sicilia Único Gran Reserva 1994

PORTUGAL

Casa Ferreirinha Barca Velha 1982 (7)

Caves São João Bairrada Reserva Particular 1975

ALEMANHA

J. J. Prum Wehlener Sonnenuhr Riesling Trockenbeerenauslese 1976

EUA

Screaming Eagle 1997

AUSTRÁLIA

Penfolds Grange 1998 (8)

BRASIL

Baron de Lantier Cabernet Sauvignon 1991

ARGENTINA

López Montchenot 20 años 1995

CHILE