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Decoração

Jardim vertical: saiba como fazer o seu pra deixar sua casa mais verde

Entenda tudo sobre esse tipo de instalação, e veja as dicas dos especialistas para começar o seu e colha elogios

Publicado em 10 de Maio de 2018 às 20:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 mai 2018 às 20:13
Jardim vertical é tendência na decoração Crédito: Juliana Lahoz/ Verônica Naka
Em um mundo com mais prédios e menos espaços verdes nas cidades, algumas inovações no ramo do paisagismo e jardinagem surgiram em contrapartida a este fenômeno, criando alternativas sustentáveis para manter as plantas agregadas a este universo. Dessa forma, os jardins verticais surgem como um respiro para quem quer um cantinho de natureza dentro de casa. Esse tipo de instalação já ganhou preferência nas feiras internacionais de design e paisagismo, e atualmente vem conquistando as casas brasileiras. 
Além de beleza, o jardim vertical é famoso por aliar praticidade e economia. "Esse tipo de jardim é muito vantajoso, caso a pessoa não tenha muito espaço de área permeável para plantio de vegetação. As treliças - suportes para o jardim - com vasos suspensos e trepadeiras podem ser penduradas em qualquer cantinho, por isso são uma maneira prática e econômica de se ter o verde sempre por perto" disse a arquiteta, Caroline Vallandro. 
Jardins verticais também permite a construção de uma mini-horta Crédito: vivadecora.com.br
Além de trazer beleza ao ambiente, o jardim suspenso também permite a construção de uma mini-horta. "É muito prático ter uma hortinha particular em casa. Mas achar uma casa com espaço abundante para implantação de um grande jardim externo se torna cada vez mais difícil. Diante dessas dificuldades os jardins verticais suspensos, bem como as mini-hortas têm sido cada vez mais usados como soluções", explicou Caroline.  
Como é vertical, ele permite mais flexibilidade de adaptação, mas as plantas ainda precisam de cuidados diários que atendam suas necessidades. O engenheiro agrônomo José Antônio Bissoli avisa que algumas plantas que se adequam melhor aos ambientes com muita luz,  mas sem incidência de sol, como as samambaias, columeias, asplenios e filodendros. "Já outras, adequam-se aos ambientes com sol, como por exemplo os aspargos alfinetes, tradescantias, aspargos reais e algumas variedades de bromélias", acrescentou. 
Construa um jardim vertical em casa Crédito: MC3 arquitetura
Para quem quer começar, a dica é escolher as treliças - que podem ser de arame ou madeira, e optar por plantas em vasos. Além disso, os locais com incidência de radiação solar são os mais indicados. "Uma forma prática de conseguir uma treliça é utilizar um pedaço do estrado de uma cama, ou um pallet. Também é possível fazer o jardim vertical com caixas de feira ou prateleiras penduradas na parede da varanda. É importante escolher um lugar com radiação solar mesmo que não seja direta", explicou a arquiteta Caroline.
Para facilitar ainda mais os cuidados com o jardim, existem hoje os vasos de plantas com irrigação automática. "Hoje você pode fazer o jardim vertical e já incluir uma irrigação, que pode ser automatizada", explicou o engenheiro. 

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