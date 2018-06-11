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Celebridades

Isis Valverde se casa com André Resende usando vestido bordado à mão

Para o grande dia, a atriz escolheu um vestido estilo tubinho confeccionado pela estilista Helo Rocha

Publicado em 11 de Junho de 2018 às 17:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jun 2018 às 17:57
A atriz se casou usando vestido bordado á mão Crédito: (Foto: Reprodução/Instagram)
Neste domingo, dia 10, Isis Valverde se casou com o modelo André Resende em uma cerimônia realizada em um sítio em Guaratiba, no Rio de Janeiro. Para o grande dia, a atriz escolheu um vestido estilo tubinho com sobressaia feito de gazar e organza e confeccionado pela estilista Helo Rocha para o Atelier Le Lis Blanc.
O modelo demorou três meses para ser feito e teve que passar por vários ajustes, já que Isis está grávida de quatro meses. Os bordados do vestido foram feitos à mão pelas artesãs do Ateliê Natalia Rios, que fizeram um trabalho com contas e aplicações de flores.

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