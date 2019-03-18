Invista em uma parede viva e ganhe sustentabilidade e estilo em casa

Projeto de Bismark Martins Crédito: Divulgação

Ter plantas em casa - muitas vezes - é sinônimo de “mais vida” nas decorações, pois elas têm o poder de deixar os ambientes mais frescos, e alegres. Agora, já imaginou cobrir uma parede toda com plantas? É o que acontece com as instalações conhecidas como “paredes vivas” (ou jardins verticais).

A parede viva é um tipo de intervenção que busca dar mais sustentabilidade ao local, diminuindo os efeitos da poluição do ar, aprimorando a sua qualidade e umidade. E mais: a instalação também pode servir para isolamento acústico e térmico do ambiente. “O jardim vertical pode evitar a grande massa de calor dentro do ambiente e também diminuir sons externos - dependendo de onde é aplicado”, explicou a arquiteta Rebeca Amazonas.





Parede viva no centro da sala projetada por Rebecca Amazonas e Juliana Mattos Crédito: Reprodução/ PDF

De acordo com ela, a parede viva pode ser instalada tanto em casas quanto em apartamentos. “Existem inúmeras opções para a produção do jardim vertical, indo desde uma parede inteira revestida de vegetação ou até mesmo locais pontuais com plantas, trazendo vários efeitos bacanas de maneira diferente e original para o local”, pontuou Rebeca.

Para definir os estilos de plantas que vão compor o jardim vertical é preciso atentar-se para alguns fatores, como a incidência de luz no local. “Devemos observar o local que será instalada, considerando se o ambiente recebe luz solar, se prevalece sombra, meia sombra, e se é interno ou externo”, esclareceu a arquiteta Najla El Aouar . Outro ponto lembrado pela arquiteta é o método de plantio, que pode ser em jardineiras, ou grades. “Pode-se ter a rega manual com um sistema simplificado, ou até sistemas programados de rega e drenagem através de automação”, complementou Najla El Aouar.

Projeto de Bismark Martins Crédito: Divulgação

As espécies de plantas para os jardins verticais são variadas, porém divididas em duas categorias: as de pleno sol, e meia sombra. O arquiteto e paisagista Bismark Paulino listou os melhores nomes para cada classificação: “Algumas espécies recomendadas para sol pleno são: Aspargo-pluma, Barba-de-serpente, Clorofito, Jibóia, Lambari-roxo, Liríope, Trapoeraba-roxa. Já para meia sombra são: Aspargo rabo de gato, Samambaia, Columéia-peixinho, Chifre-de-veado, Dinheiro-em-penca, Peperômia, Ripsális, Renda-portuguesa”, recomendou o profissional.