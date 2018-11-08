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Viagem

Hotel cinco estrelas à beira-mar faz sucesso nas Ilhas Maurício

Mordomo exclusivo, spa, atividade e decoração clean são apostas do The Residence Mauritius

Publicado em 08 de Novembro de 2018 às 19:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 nov 2018 às 19:44
Hotel The Residence Mauritius é cinco estrelas Crédito: The Residence Mauritius
Basta um toque no controle remoto preso na parede, no lado esquerdo da cama, para a persiana eletrônica da varanda subir e você ter uma visão do paraíso: um mar azul-turquesa inacreditável. A praia de Belle Mare é uma das atrações do The Residence Mauritius, um dos hotéis mais luxuosos da ilha.
Localizado na Costa Leste, o hotel tem arquitetura que remete às grandes propriedades que ocupavam a costa da ilha nos anos 20, época da colonização britânica. São 163 quartos que vão de 54m² a 164m², com cama king size, roupas de cama de algodão egípcio e banheiro em mármore com banheira e chuveiro separados.
A decoração do quarto é clean Crédito: The Residence Mauritius
Ali nada é ostensivo. Mesmo que tudo pareça ter sido pensado nos mínimos detalhes. A decoração da suíte é clean. Os funcionários usam roupas de linho e cumprimentam todos os hóspedes juntando as mãos e fazendo o símbolo do namastê. O cheiro de ylang-ylang, marca registrada, aromatiza cada espaço. E se o hotel é de luxo, são muitas as regalias oferecidas: do mordomo pessoal (sim, cada hóspede tem o seu) - que desfaz a sua mala e arruma as roupas no closet do banheiro seguindo a paleta de cores; prepara o banho relaxante para o pós-praia; e deixa diariamente um cartão com citações de grandes pensadores e escritores - ao Smartphone disponível no quarto para ser usado durante a estadia. A ordem é curtir o ócio.
Para relaxar
O spa é um dos atrativos Crédito: The Residence Mauritius
Para quem não quer ficar apenas deitado na espreguiçadeira à beira-mar (e isso pode parecer um pecado), o hotel oferece diversos tipos de atrativos para os hóspedes. A piscina, com vista para praia, é um deles. Atividades aquáticas como pedalinho, stand up e caiaque também estão disponíveis. Uma vez por semana acontece o cinema na praia. Para relaxar, aula de ioga. Para as crianças, uma casa com brinquedos funciona como uma área recreativa, que ficam acompanhadas de monitores.
A praia é um dos atrativos do The Residence Mauritius Crédito: Priscilla Azzolini
O programa certo para o fim do dia é marcar um hora no The Sanctuary Spa, que tem tratamentos e rituais de beleza da marca Carita, produtos franceses de luxo para rosto, cabelo e corpo. O hóspede preenche um formulário e escolhe o tipo de massagem. Durante cerca de 40 minutos a massagista toca em todo o corpo com as mãos que são capazes de fazer você dormir na cama. Depois da praia, com a pele bronzeada, a regra por ali é só relaxar.
*O repórter viajou a convite do The Residence Mauritius, da South African Airways 

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