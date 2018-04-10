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Carolina Reaper

Homem vai para o hospital após comer a pimenta mais ardida do mundo

Ele teve síndrome de vasoconstrição cerebral reversível após ingerir a Carolina Reaper

Publicado em 10 de Abril de 2018 às 12:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 abr 2018 às 12:04
A Carolina Reaper é considerada a pimenta mais ardida do mundo Crédito: Reprodução/Wikipedia
Comer pimentas pode ter consequências inesperadas, alertam médicos em artigo publicado nesta semana no periódico científico BMJ. Um americano de 34 anos precisou de atendimento médico após ingerir uma Carolina Reaper, considerada pelo Guinness World Records como a pimenta mais ardida do mundo.
O homem, que não teve a identidade revelada, havia participado de um concurso de ingestão de pimentas. Os sintomas apareceram logo após a ingestão da Carolina Reaper, com fortes náuseas. Ao longo dos dias seguintes, o americano sofreu com dores na cabeça e no pescoço severas, que duravam apenas alguns segundos. Sem suportar a situação, procurou a emergência do Hospital Henry Ford, em Detroit.
Após dar entrada na emergência, o paciente passou por inúmeros exames em busca do diagnóstico de alguma condição neurológica, mas todos os resultados deram negativos. Intrigados, os médicos indicaram uma tomografia computadorizada, que apontou a constrição de várias artérias em seu cérebro.
O diagnóstico foi que as dores de cabeça severas eram causadas por uma síndrome de vasoconstrição cerebral reversível que, por sua vez, foi provocada pela ingestão da Carolina Reaper. A condição é caracterizada pelo estreitamento temporário de artérias cerebrais e nem sempre possui uma causa óbvia. Na maioria dos casos, ocorre como efeito colateral a algum medicamento ou após o uso de drogas.
De acordo com a equipe médica do hospital, este é o primeiro relato da síndrome ser provocada pela ingestão de pimenta. Eles apontam que estudos já demonstraram que o consumo de pimenta caiena está relacionado com a constrição repentina da artéria coronária e ataques cardíacos.
Dado o desenvolvimento dos sintomas imediatamente após a exposição a uma substância vasoativa conhecida, é plausível que o nosso paciente teve síndrome de vasoconstrição cerebral reversível por causa da Carolina Reaper, escreveram os médicos.
As dores de cabeça cessaram com o tempo. Um segundo exame de tomografia computadorizada, realizado cinco semanas depois, mostrou que as artérias afetadas haviam retornado ao seu diâmetro normal.
Nós não vamos recomendar que se evite o consumo da Carolina Reaper, mas recomendamos ao público em geral para estar ciente sobre esses efeitos adversos e aconselhamos que as pessoas procurem atendimento médico imediatamente se apresentarem dores de cabeça após comerem pimentas ardidas, diz o artigo.

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