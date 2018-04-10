Homem vai para o hospital após comer a pimenta mais ardida do mundo

Comer pimentas pode ter consequências inesperadas, alertam médicos em artigo publicado nesta semana no periódico científico BMJ. Um americano de 34 anos precisou de atendimento médico após ingerir uma Carolina Reaper, considerada pelo Guinness World Records como a pimenta mais ardida do mundo.
O homem, que não teve a identidade revelada, havia participado de um concurso de ingestão de pimentas. Os sintomas apareceram logo após a ingestão da Carolina Reaper, com fortes náuseas. Ao longo dos dias seguintes, o americano sofreu com dores na cabeça e no pescoço severas, que duravam apenas alguns segundos. Sem suportar a situação, procurou a emergência do Hospital Henry Ford, em Detroit.
Após dar entrada na emergência, o paciente passou por inúmeros exames em busca do diagnóstico de alguma condição neurológica, mas todos os resultados deram negativos. Intrigados, os médicos indicaram uma tomografia computadorizada, que apontou a constrição de várias artérias em seu cérebro.
O diagnóstico foi que as dores de cabeça severas eram causadas por uma síndrome de vasoconstrição cerebral reversível que, por sua vez, foi provocada pela ingestão da Carolina Reaper. A condição é caracterizada pelo estreitamento temporário de artérias cerebrais e nem sempre possui uma causa óbvia. Na maioria dos casos, ocorre como efeito colateral a algum medicamento ou após o uso de drogas.
De acordo com a equipe médica do hospital, este é o primeiro relato da síndrome ser provocada pela ingestão de pimenta. Eles apontam que estudos já demonstraram que o consumo de pimenta caiena está relacionado com a constrição repentina da artéria coronária e ataques cardíacos.
Dado o desenvolvimento dos sintomas imediatamente após a exposição a uma substância vasoativa conhecida, é plausível que o nosso paciente teve síndrome de vasoconstrição cerebral reversível por causa da Carolina Reaper, escreveram os médicos.
As dores de cabeça cessaram com o tempo. Um segundo exame de tomografia computadorizada, realizado cinco semanas depois, mostrou que as artérias afetadas haviam retornado ao seu diâmetro normal.
Nós não vamos recomendar que se evite o consumo da Carolina Reaper, mas recomendamos ao público em geral para estar ciente sobre esses efeitos adversos e aconselhamos que as pessoas procurem atendimento médico imediatamente se apresentarem dores de cabeça após comerem pimentas ardidas, diz o artigo.