Homem vai para o hospital após comer a pimenta mais ardida do mundo

A Carolina Reaper é considerada a pimenta mais ardida do mundo Crédito: Reprodução/Wikipedia

Comer pimentas pode ter consequências inesperadas, alertam médicos em artigo publicado nesta semana no periódico científico BMJ. Um americano de 34 anos precisou de atendimento médico após ingerir uma Carolina Reaper, considerada pelo Guinness World Records como a pimenta mais ardida do mundo.

O homem, que não teve a identidade revelada, havia participado de um concurso de ingestão de pimentas. Os sintomas apareceram logo após a ingestão da Carolina Reaper, com fortes náuseas. Ao longo dos dias seguintes, o americano sofreu com dores na cabeça e no pescoço severas, que duravam apenas alguns segundos. Sem suportar a situação, procurou a emergência do Hospital Henry Ford, em Detroit.

Após dar entrada na emergência, o paciente passou por inúmeros exames em busca do diagnóstico de alguma condição neurológica, mas todos os resultados deram negativos. Intrigados, os médicos indicaram uma tomografia computadorizada, que apontou a constrição de várias artérias em seu cérebro.

O diagnóstico foi que as dores de cabeça severas eram causadas por uma síndrome de vasoconstrição cerebral reversível que, por sua vez, foi provocada pela ingestão da Carolina Reaper. A condição é caracterizada pelo estreitamento temporário de artérias cerebrais e nem sempre possui uma causa óbvia. Na maioria dos casos, ocorre como efeito colateral a algum medicamento ou após o uso de drogas.

De acordo com a equipe médica do hospital, este é o primeiro relato da síndrome ser provocada pela ingestão de pimenta. Eles apontam que estudos já demonstraram que o consumo de pimenta caiena está relacionado com a constrição repentina da artéria coronária e ataques cardíacos.

Dado o desenvolvimento dos sintomas imediatamente após a exposição a uma substância vasoativa conhecida, é plausível que o nosso paciente teve síndrome de vasoconstrição cerebral reversível por causa da Carolina Reaper, escreveram os médicos.

As dores de cabeça cessaram com o tempo. Um segundo exame de tomografia computadorizada, realizado cinco semanas depois, mostrou que as artérias afetadas haviam retornado ao seu diâmetro normal.