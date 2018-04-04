Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Celebridades

Herdeira da realeza pop é it-girl e faz sucesso: Conheça Paris Jackson

A filha do astro Michael Jackson com a enfermeira Deborah Rowe, é dona de um estilo de vida único e já acumula mais de 2,8 milhões de seguidores no Instagram

Publicado em 04 de Abril de 2018 às 20:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 abr 2018 às 20:36
Conheça o estilo de Paris Jackson, filha do astro do pop Crédito: Alberto E. Rodriguez
Herdeira do rei do pop e criada entre as celebridades mais famosas do mundo, Paris Jackson deixou o anonimato há tempos para se tornar uma badalada it-girl entre as famosas e já coleciona 2,8 milhões de seguidores no Instagram. Além de atriz e modelo, a moça ainda milita em movimentos feministas, é amante dos animais, luta em favor das terras indígenas e se opõe claramente ao governo Trump. 
A top já estrelou a série Star, fez fotos para a grife Chanel, foi capa de revistas como Harpers Bazaar e Vogue, e marcou presença em eventos como Grammy e VMA. Com mais de 20 tatuagens pelo copo, ela esbanja personalidade e atitude. 
Paris desfilou descalça pelo Red Carpet Crédito: Pinterest
A top já desfilou descalça pelo Red Carpet, usando vestido da Dior criado exclusivamente para ela.
Elizabeth Taylor em evento da luta contra a AIDS Crédito: Pinterest
Em 2017 assumiu o papel de embaixadora da luta contra a AIDS, na fundação de sua madrinha, Elizabeth Taylor, que faleceu quando Paris tinha apenas 12 anos.
Snoop Dogg e Paris em gravação do clipe Crédito: Reprodução Twitter
E ainda, já foi chamada para participar do clipe de deu ídolo Snoop Dogg, após escrever um tuíte para o cantor dizendo "Você é meu herói".  
Dona de um estilo boho quase único, Paris aposta na junção de peças confortáveis e despojadas, investindo em vestidos longos, calças com modelagem solta, tops, túnicas, estampas psicodélicas, colares com contas e sandálias.
 
Na maquiagem, o natural é a regra, a famosa aposta em pele perfeita, sobrancelhas arqueadas, contorno e batom nude, usando nos olhos apenas sombras claras e cílios postiços. 
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Rodox, com Rodolfo Abrantes, e Dead Fish promovem encontro com muito rock no ES
Rodox, com Rodolfo Abrantes, e Dead Fish promovem encontro com muito rock no ES
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 21/04/2026
Imagem de destaque
Cessar-fogo entre EUA e Irã se aproxima do fim em meio a incerteza sobre negociações

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados