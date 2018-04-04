Herdeira da realeza pop é it-girl e faz sucesso: Conheça Paris Jackson

Conheça o estilo de Paris Jackson, filha do astro do pop Crédito: Alberto E. Rodriguez

Herdeira do rei do pop e criada entre as celebridades mais famosas do mundo, Paris Jackson deixou o anonimato há tempos para se tornar uma badalada it-girl entre as famosas e já coleciona 2,8 milhões de seguidores no Instagram. Além de atriz e modelo, a moça ainda milita em movimentos feministas, é amante dos animais, luta em favor das terras indígenas e se opõe claramente ao governo Trump.

A top já estrelou a série Star, fez fotos para a grife Chanel, foi capa de revistas como Harpers Bazaar e Vogue, e marcou presença em eventos como Grammy e VMA. Com mais de 20 tatuagens pelo copo, ela esbanja personalidade e atitude.

Paris desfilou descalça pelo Red Carpet Crédito: Pinterest

A top já desfilou descalça pelo Red Carpet, usando vestido da Dior criado exclusivamente para ela.

Elizabeth Taylor em evento da luta contra a AIDS Crédito: Pinterest

Em 2017 assumiu o papel de embaixadora da luta contra a AIDS, na fundação de sua madrinha, Elizabeth Taylor, que faleceu quando Paris tinha apenas 12 anos.

Snoop Dogg e Paris em gravação do clipe Crédito: Reprodução Twitter

E ainda, já foi chamada para participar do clipe de deu ídolo Snoop Dogg, após escrever um tuíte para o cantor dizendo "Você é meu herói".

Dona de um estilo boho quase único, Paris aposta na junção de peças confortáveis e despojadas, investindo em vestidos longos, calças com modelagem solta, tops, túnicas, estampas psicodélicas, colares com contas e sandálias.





Na maquiagem, o natural é a regra, a famosa aposta em pele perfeita, sobrancelhas arqueadas, contorno e batom nude, usando nos olhos apenas sombras claras e cílios postiços.