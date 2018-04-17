H&M e Moschino vão lançar coleção em parceria

Depois de colaborar com grifes como Balmain, Stella McCartney e Versace, a rede de fast fashion sueca H&M acaba de anunciar uma coleção em parceria com a francesa Moschino. A linha chegará às lojas no dia 8 de novembro deste ano.

"Nós estamos colaborando com a marca mais divertida e carismática da moda, a Moschino", diz a H&M em seu Instagram. De acordo com o diretor criativo da Moschino, Jeremy Scott, as peças terão "vitalidade, estilo lúdico e humor". "O trabalho de toda a minha vida tem sido conectar as pessoas por meio da moda e, com essa parceria, vou conseguir alcançar um número muito maior de fãs", afirmou ele.