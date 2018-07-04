Glória Kalil participa de bate-papo em Vila Velha

Glória Kalil debateu temas importantes sobre o cenário da moda atual Crédito: Divulgação

Autora de seis livros best-sellers, Glória Kalil participou de um bate papo com Maria Sanz Martins e convidados em um evento promovido pela Galeria 027, do Shopping Vila Velha. Temas como moda, história da moda, estilo, comportamento e empoderamento feminino estiveram em pauta.

"Moda é oferta, estilo é escolha"

Glória falou sobre a diferença entre moda e estilo, reforçando que hoje a moda é múltipla e pluralizada e que estilo é a identidade e a personalidade de cada um ao escolher suas peças. Moda é totalmente diferente de estilo. A moda é oferta, o estilo é escolha, afirma.

Para escritora, quando escolhemos uma roupa, é possível que se faça uma leitura do que quisemos passar, e que, independente das peças usadas, o estilo sempre se sobressai. "Você pode aparecer vestido de várias formas, mas o seu estilo sempre terá a sua cara", explica Glória.

O que é ser chique?

No evento, ela também falou sobre a pergunta que mais ouviu até hoje em sua carreira: "Afinal, o que é ser chique?" Ela reforçou o que os seus livros já disseram sobre importância de combinar boa educação e boa aparência. "Não adianta ter dinheiro e boa aparência e tratar as pessoas com grosseria e falta de educação. Você nunca será chique tratando os outros mal".

Glória também falou sobre a importância de seguir o dress code em determinadas situações, como no ambiente de trabalho e ao ser convidado para um evento, lembrando que tê-lo bem definido facilita as coisas e torna a vida mais prática.

Outro ponto alto do bate-papo foi a relação da moda com a internet e a rapidez com que as coleções têm sido substituídas. A indústria da moda está em pânico, disse em relação a efemeridade das coleções.

OUTROS EVENTOS NA GALERIA 027:

12 de Julho

Pocket show com Luisa Meirelles  para convidados / pós show com baladinha com DJ convidado por Luísa.

Horário: a partir das 20h30

19 de Julho

Lets talk Um sofá  Evento com projeto Um sofá dos escritores Zack Magieze, Wally Wilde e Matheus Jacob.