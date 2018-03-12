Glitter no rosto e nos cabelos é destaque nas passarelas

Na passarela da Giambattista Valli as modelos desfilaram com glitter em todo o rosto Crédito: AP Photo/Thibault Camus

Se você estava sentindo falta da purpurina pós-carnaval, já pode comemorar: o glitter foi protagonista nas belezas dos desfiles da temporada de outono/inverno 2018-2019. A tendência das peles iluminadas é unanimidade entre os maquiadores há algumas estações, e atingiu um novo nível nos últimos desfiles internacionais. Não só as têmporas e pálpebras apareceram com brilho, mas o rosto todo, chegando até aos cabelos.

Para a passarela da marca francesa Giambattista Valli, a maquiadora Val Garland apostou em pigmentos com efeito holográfico passados por toda a face, como se fossem máscaras usadas pelas modelos. Em tons de prata, fúcsia e violeta, o glitter causou grande impacto não só entre os convidados, mas também nas redes sociais, bombardeadas por imagens do visual.

Preen by Thornton Bregazzi Crédito: Reprodução/ Instagram

No desfile da grife britânica Preen by Thornton Bregazzi, o estilo brilhante também foi além das áreas convencionais da maquiagem: apareceu na testa e nas pálpebras das modelos.

na passarela da Sophia Webster o glitter foi destaque nos cabelos Crédito: Nicky J Sims

Já na apresentação da marca de acessórios britânica Sophia Webster, quem ganhou purpurina foram os cabelos. Por lá, o visual nada básico incluiu muito gel para fixar os pigmentos e criar um formato de "S" no topo da cabeça. Os fios também foram alvo do glitter na beleza da francesa Comme Des Garçons, que trouxe penteados inusitados e com inspiração futurista para a passarela em Paris - pense em coques duplos no estilo Princesa Leia, de Star Wars.