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Moda

Glitter no rosto e nos cabelos é destaque nas passarelas

O brilho invadiu a beleza dos desfiles na temporada de moda outono/inverno 2018/19
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mar 2018 às 16:09

Publicado em 12 de Março de 2018 às 16:09

Na passarela da Giambattista Valli as modelos desfilaram com glitter em todo o rosto Crédito: AP Photo/Thibault Camus
Se você estava sentindo falta da purpurina pós-carnaval, já pode comemorar: o glitter foi protagonista nas belezas dos desfiles da temporada de outono/inverno 2018-2019. A tendência das peles iluminadas é unanimidade entre os maquiadores há algumas estações, e atingiu um novo nível nos últimos desfiles internacionais. Não só as têmporas e pálpebras apareceram com brilho, mas o rosto todo, chegando até aos cabelos.
Para a passarela da marca francesa Giambattista Valli, a maquiadora Val Garland apostou em pigmentos com efeito holográfico passados por toda a face, como se fossem máscaras usadas pelas modelos. Em tons de prata, fúcsia e violeta, o glitter causou grande impacto não só entre os convidados, mas também nas redes sociais, bombardeadas por imagens do visual.
Preen by Thornton Bregazzi Crédito: Reprodução/ Instagram
No desfile da grife britânica Preen by Thornton Bregazzi, o estilo brilhante também foi além das áreas convencionais da maquiagem: apareceu na testa e nas pálpebras das modelos.
na passarela da Sophia Webster o glitter foi destaque nos cabelos Crédito: Nicky J Sims
Já na apresentação da marca de acessórios britânica Sophia Webster, quem ganhou purpurina foram os cabelos. Por lá, o visual nada básico incluiu muito gel para fixar os pigmentos e criar um formato de "S" no topo da cabeça. Os fios também foram alvo do glitter na beleza da francesa Comme Des Garçons, que trouxe penteados inusitados e com inspiração futurista para a passarela em Paris - pense em coques duplos no estilo Princesa Leia, de Star Wars.
A tendência pode não ser das mais fáceis de adaptar para a vida real, mas mostra que o glitter não precisa ficar restrito aos dias da folia. Divertir-se mais com a maquiagem do dia a dia é uma boa lição que deixa essa temporada de moda.

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